Caleb Ewan begint het nieuwe jaar met zege in Schwalbe Classic zondag 19 januari 2020 om 10:24

Caleb Ewan is uitstekend begonnen aan het nieuwe wielerseizoen. De Australische sprinter van Lotto Soudal won in Adelaide de Schwalbe Classic, een criterium voorafgaand aan de Tour Down Under. Ewan wist zijn naaste belagers Elia Viviani en Simone Consonni – allebei uitkomend voor Cofidis – op meerdere fietslengtes te sprinten.

Het wielerseizoen 2020 staat op het punt van beginnen met de Tour Down Under, die aankomende dinsdag van start gaat. Vandaag konden de renners voor de eerste keer hun vorm testen in de Schwalbe Classic, de vroegere People’s Choice Classic, een criterium van 51 kilometer door de straten van Adelaide.

Manuele Boaro laat zich zien

De opdracht voor het peloton was simpel: dertig lokale rondjes afwerken van 1,7 kilometer in Adelaide. En dat in regenachtige omstandigheden, waardoor het oppassen was voor valpartijen. Manuele Boaro liet zich echter niet afschrikken door een beetje regen en ging dan ook in de aanval.

De ervaren hardrijder van Astana inspireerde vijf andere renners om eveneens in de aanval te gaan. De zes koplopers reden een tijdje voor het peloton uit, maar werden op tijd weer ingerekend door de sprintersploegen van onder meer thuisfavoriet Ewan, Viviani en Sam Bennett. Het was wachten op een nieuwe aanval.

Superieure Ewan wint nog maar eens

Het was Josef Cerny die zijn kans schoon zag om wat publiciteit mee te pikken. De renner van CCC viel aan op twintig kilometer van de (definitieve) streep en reed al snel twintig seconden weg van het peloton. Maar ook Cerny bleek niet sterk genoeg om vooruit te blijven, waardoor we ons konden opmaken voor de geanticipeerde massasprint.

In de finale zagen we nog wel enkele schuivers van onder meer Marc Sarreau – de sprinter van Groupama-FDJ – en Max Kanter, maar de meeste sprinters wisten de valpartijen te ontwijken. In de spurt bleek niemand opgewassen tegen Ewan, die de concurrentie klink uit het wiel wist te sprinten. Opvallend genoeg wist Cofidis een twee-drietje te realiseren met Viviani en Consonni.

Jasper Philipsen eindigde namens UAE Emirates als vierde, terwijl Alberto Dainese zijn debuut voor Team Sunweb wist op te fleuren met een zesde plaats. Sam Bennett – de nieuwe sprintkopman van Deceuninck-Quick Step – was in geen velden of wegen te bekennen. Het is voor Ewan alweer zijn vierde zege in het criterium, na eerdere zeges in 2016, 2017 en 2019.

Uitslag Schwalbe Classic 2020 (51 km)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Elia Viviani (Cofidis)

Simone Consonni (Cofidis)

4. Jasper Philipsen (UAE Emirates)

5. Kristoffer Halvorsen (EF Education First)

6. Alberto Dainese (Team Sunweb)

7. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick-Step)

8. Sam Welsford (Pro Racing Sunshine Coast)

9. Chris Lawless (Team Ineos)

10. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling)