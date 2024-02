zaterdag 10 februari 2024 om 14:16

Caleb Ewan opgelucht na bevrijdende zege in Tour of Oman: “De druk was aan het opbouwen”

Video Caleb Ewan heeft in de Tour of Oman laten zien nog altijd over de juiste sprintersbenen te beschikken. De renner van Jayco AlUla wist in de sprint te overtuigen en versloeg mannen als Bryan Coquard en Alexander Kristoff. Voor de Australiër is het een zege, die druk wat van de ketel haalt. “Het jaar was niet begonnen zoals ik had gehoopt”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Om eerlijk te zijn was de druk aan het groeien”, vertelt de Australische sprinter na zijn zege. “In de Tour Down Under won ik natuurlijk niet. Hier was er dus maar één kans om het te laten zien. Ik wist dat ik de benen had, maar het kwam er nog niet uit. Gelukkig wisten we het klusje te klaren. Daar ben ik enorm blij mee.”

Voor Ewan was het in deze eerste etappe in Oman ook nog even wennen aan zijn lead-out, Max Walscheid. Het was hun eerste koers samen. “Hij deed het erg goed. We wisten dat de timing heel belangrijk zou zijn. Zeker met deze grote lange weg op het einde. Dat ging gelukkig top. Ik heb hiervoor ook geen trainingskamp gedaan, aangezien ik in Australië zat. Dus Max en ik kenden elkaar nog niet zo goed. We hebben tegen elkaar gekoerst, maar nog nooit als ploegmaats gereden.”

Het restant van de Tour of Oman is er niet een bij uitstek voor sprinters. De kansen voor Ewan zijn hierdoor nihil. “De aankomende dagen worden voor mij worden voornamelijk trainen voor wat komen gaat. Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo komen er ook alweer snel aan. Ik kan de aankomende dagen dus diep gaan om betere klimbenen te krijgen.”