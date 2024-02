zaterdag 10 februari 2024 om 12:51

Caleb Ewan grijpt dé sprintkans in Oman en toont zich de sterkste, Jakobsen tiende

Caleb Ewan had vandaag de juiste sprintersbenen ondergebonden en heeft de eerste etappe van de Tour of Oman gewonnen. De renner van Jayco AlUla wist in de sprint te overtuigen en slaat zo een dubbelslag op de eerste dag van de rittenkoers. Achter hem wist Bryan Coquard naar een tweede plek te sprinten. Alexander Kristoff moest genoegen nemen met de derde plaats.

De Tour of Oman startte in de binnenlanden van de golfstaat, bij het gloednieuwe Oman Across Ages Museum. Vanuit daar trok het peloton in oostelijke richting naar Muscat, de hoofdstad van Oman. Onderweg hoefde nauwelijks geklommen te worden. Een dag voor de sprinters dus. Zij wilden vandaag profiteren, aangezien dit op papier de enige aankomst voor de spurtbommen is.

Vijftal voorop

De rit voerde de renners van het Oman Across Ages Museum naar het Oman Convention and Exchibition Centre (OCEC). Dat bekt toch lekker. De rit van 181,5 kilometer was reden genoeg voor vijf van de mannen in het peloton om de aanval te kiezen. Twee mannen van het nationale team van Oman waren mee. Munther Al Hsani en Mohammd Al-Wahibi verdedigde de nationale eer.

De twee mannen uit Oman werden bijgestaan door de Spanjaard Óscar Pelegrí (Burgos-BH), Maleisiër Nur Amirul Fakhruddin Mazuki (Terengganu CT) en de Griek Polychronis Tzortzakis (Roojai Insurance). Gezamenlijk fietste de kopgroep zo’n drie minuten bij elkaar. In het peloton deden ze rustig aan. Overigens was dit peloton één man voor de start al verloren. Nolann Mahoudou (Cofidis) was vanochtend niet opgestapt.

Al-Wahibi haakt af

Na zo’n zestig kilometer koers bleek het tempo voor Mohammed Al-Wahibi te hoog te liggen. De man uit Oman moest zij metgezellen laten gaan, waardoor vier renners op kop overbleven. Bij het ingaan van de laatste tachtig kilometer begon het wegdek lichtjes naar beneden te lopen. De voorsprong was toen al geslonken naar een ruime twee minuten.

In de kilometers die volgden waren het dsm-firmenich PostNL en Jayco AlUla die het tempo in het peloton bleven bepalen. De ploegen hadden met respectievelijk Fabio Jakobsen en Caleb Ewan twee grote kanshebbers voor de zege in een massasprint in de gelederen. Naar mate de finish bij het OCEC dichterbij kwam, werd het tempo in het pak opgevoerd.

Slot voor de spurtbommen

Het tussensprintje werd nog wel gewonnen door vluchter Polychronis Tzortzakis, maar niet lang daarna voelden de vluchters de bui al hangen. Óscar Pelegrí vond het wel welletjes en liet zich terugzakken. Zo’n 12 kilometer voor de streep werden ook de overgebleven vluchters een prooi voor het peloton. Het stond vooraf al in de sterren geschreven: we gingen sprinten in Oman.

In deze sprint, die niet helemaal vlak was, liet Caleb Ewan de concurrenten zijn hielen liet zien. Zo slaat de renner van Jayco AlUla een dubbelslag. Morgen mag hij in de leiderstrui van de Tour of Oman aantreden. Bryan Coquard en Alexander Kristoff kwamen net tekort, maar mochten wel mee op het podium van de dag. Fabio Jakobsen kende een teleurstellende sprint. Hij eindigde als tiende.