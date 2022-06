Caleb Ewan niet in Belgium Tour om zich op hoogte voor te bereiden op Tour de France

Caleb Ewan laat, anders dan verwacht, de Baloise Belgium Tour aan zich voorbijgaan. In plaats daarvan gaat de Australische spurter van Lotto Soudal op hoogtestage om extra bij te trainen in aanloop naar de Tour de France.

Lotto Soudal vecht momenteel tegen degradatie uit de WorldTour, maar toch is ervoor gekozen om Ewan niet in te zetten in de Belgische etappekoers maar hem via een hoogtestage te laten voorbereiden op de Tour. De afweging om de Australiër in te zetten in de jacht op UCI-punten is niet gemaakt, zegt ploegleider Allan Davis in gesprek met Het Laatste Nieuws. “We willen straks de beste Caleb in de Tour en dan is een hoogtestage de beste voorbereiding. Deze beslissing is genomen in samenspraak met de renner en zijn coach.”

De sprinter heeft een teleurstellende Giro achter de rug en kwam al in de openingsetappe ten val. Hij kon verder rijden, maar de ronde bracht niet wat hij ervan had verwacht. In de tweede week staakte hij vroegtijdig de strijd. Zorgen om de renner, maakt de ploeg zich niet. De extra stage is een vorm van perfectionisme. “Caleb wil top zijn in de Tour. Hij is geen 23 meer, weet vandaag perfect wat hij nodig heeft. Hij wordt steeds sterker in het klimmen. Die hoogtestage gaat hem daar straks opnieuw bij helpen”, licht Davis toe.

Ewan laat de Baloise Belgium Tour (15-19 juni) dus links liggen, wel staat hij normaal gesproken aan de start van de Elfstedenronde Brugge (12 juni). De Australiër koerst daar aan de zijde van zijn sprintaantrekker Jasper De Buyst, die na zijn sleutelbeenbreuk uit de Ronde van Turkije terugkeert in koers.