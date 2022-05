Jasper De Buyst hervat in de Elfstedenronde, negentien dagen voor de Tour

Haalt Jasper De Buyst dan toch nog de Tour de France? Als alles goed gaat, maakt de Vlaams-Brabander negentien dagen voor de Tourstart alleszins zijn rentree in de Elfstedenronde van Brugge (1.1). Dat bevestigt zijn ploeg Lotto Soudal aan WielerFlits.

Wat heeft Caleb Ewan zijn vaste lead out gemist tijdens de Giro. De Buyst kon zijn kopman niet helpen in Italië, omdat hij twee weken voordien zwaar ten val was gekomen tijdens de kletsnatte neutralisatie van de slotrit van de Ronde van Turkije, die later werd geannuleerd. Daarbij brak De Buyst zijn sleutelbeen. Sinds die bewuste 16e april heeft De Buyst niet meer gekoerst.

Een maand geleden voelde De Buyst opnieuw last, kort na het hervatten van de trainingen. Uit nieuwe scans bleek een breuk in de heupkom. De sprintaantrekker moest vervolgens opnieuw rusten. Een Tourdeelname leek plots ver van huis, maar De Buyst zou op 12 juni in de Brugse Elfstedenronde kunnen hernemen. Hij staat ook nog op de voorlopige deelnemerslijst van de Heistse Pijl, maar die koers komt volgens de ploeg nog te vroeg.

Drie dagen na de Elfstedenronde start kopman Caleb Ewan in de Baloise Belgium Tour. Daar zou De Buyst wat meer competitieritme kunnen opdoen, en bovendien in de vlakke ritten nog eens aan de automatismen met de Australiër werken. Wie weet geraakt De Buyst, een onmisbare schakel in de trein van Ewan, zo toch net op tijd klaar.