Caleb Ewan na zes jaar opnieuw in Kuurne: “Absoluut geen garantie op een sprint”

Interview

Door ziekte zegde Caleb Ewan af voor de UAE Tour en kiest hij voor het eerst in zes jaar voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar kan hij voor Lotto Soudal belangrijke punten scoren in de strijd tegen de degradatie uit de WorldTour.

Het was in 2016, toen als tweedejaarsprof en in dienst van ORICA-BikeExchange, dat Caleb Ewan voor het eerst Kuurne-Brussel-Kuurne reed. Je weet wel, die editie waarin Jasper Stuyven het peloton verschalkte. Ewan zelf eindigde anoniem in de grote groep, als 15de. De daaropvolgende jaren bleef Ewan weg uit de West-Vlaamse sprintklassieker.

“Door de overlapping met de UAE Tour (eerder Abu Dhabi Tour, red) natuurlijk”, legt Ewan uit. “Voor een sprinter zijn rittenkoersen ideaal in de openingsfase van het seizoen. Zeker de UAE, waar je vier of vijf keer kan sprinten. Op die manier werk je met je lead-out, geraak je beter op elkaar ingespeeld.”

Favoriet

“Maar dit jaar kon dat dus niet, omdat ik ziek werd en een zevendaagse rittenkoers meteen daarna te zwaar was. En Kuurne ligt me wel. Omloop Het Nieuwsblad is nog net iets te zwaar voor mij, al wil ik die in de toekomst ook wel doen. Maar nu leek Kuurne ons de ideale oplossing. In 2016 eindigde ik er inderdaad in het peloton, nu ben ik toch wel sterker geworden en hoop ik te kunnen meedoen voor winst.”

Samen met Fabio Jakobsen is Ewan misschien wel dé topfavoriet vandaag. Maar na de verkenning die hij deed, is het speerpunt van Lotto Soudal niet overtuigd dat het op de Brugsesteenweg tot een pelotonsprint komt. “We verkenden de laatste honderd kilometer. Het parcours is veel veranderd. Het is zwaarder, met veel smalle wegen, een aantal klimmetjes. Het zal van de omstandigheden afhangen, van de wind ook. En van de manier waarop gekoerst wordt.”

“Ook al hebben ze Jakobsen, het zou zomaar kunnen dat ook Quick-Step-Alpha Vinyl agressief koerst”, werpt Ewan op. “Misschien moeten ook wij niet wachten op een sprint en kiezen voor het offensief. Ik voel me goed, ik klim goed, ik denk dat ik niet het hele team nodig heb om me naar Kuurne te loodsen. Dat kan een aantal jongens de ruimte geven om zelf mee te koersen.”

Bij Lotto Soudal hebben ze ook de jonge Arnaud De Lie (19) nog achter de hand. Kan hij al een rol spelen? “In zo’n koers is alles mogelijk. Arnaud krijgt een vrije rol. Stel dat ik er door omstandigheden niet meer bij ben, is hij onze tweede optie, als hij het wel overleeft. Sprinten we met een groter peloton en zijn we er allebei, kan hij voor mij aantrekken. Maar we moeten de druk niet op hem leggen. Hij is nog super jong. Ik zou al onder de indruk zijn als hij de finish haalt.”

UCI-punten

Niet onbelangrijk in het verhaal Kuurne-Brussel-Kuurne en Caleb Ewan, is het puntengewin in de degradatiestrijd in de WorldTour. Punten die ze bij Lotto Soudal broodnodig hebben om te overleven. “Dat is zo. Kuurne is wat dat betreft een meevaller. In de UAE Tour moet je vier etappes winnen om evenveel UCI-punten te pakken. En ze zijn inderdaad belangrijk.”

“Anderzijds, als ik sprint, denk ik niet aan punten. Dan wil ik gewoon winnen. Winnen is verslavend. En de druk? Ik heb die druk altijd gehad.” De Australiër lijkt zich niet al te veel zorgen te maken. “Dit is wellicht de beste Lotto Soudal-versie sinds ik deel uitmaak van de ploeg (2019, red). Iedereen is gemotiveerd, iedereen rijdt met vertrouwen rond. Onze jongeren zetten stappen. En met zeven zeges zijn we goed gestart. Dat is alvast een bonus en dat verheugt me. Ik hoop in Kuurne mijn steentje bij te dragen.”