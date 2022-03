Caleb Ewan moet Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem overslaan

Caleb Ewan verschijnt woensdag niet aan de start van Brugge-De Panne. De Australische sprinter is nog niet hersteld van de buikgriep die hem uit Milaan-San Remo hield. Ook Gent-Wevelgem op zondag komt te vroeg.

Ewan werd voor San Remo tot de topfavorieten gerekend, maar vanwege buikgriep moest hij de klassieker aan zich voorbij laten gaan. “Ik was goed in vorm en klaar voor een zware wedstrijd, maar net als veel andere renners op dit moment, heb ik op het slechtste moment een buikgriep te pakken. Samen met de ploeg hebben we besloten dat het nu beter is om mij te focussen op andere doelen”, vertelde de Australiër over zijn afwezigheid in La Classicissima.

Nu blijkt dat Ewan ook Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem moet missen. De sprinter was in de voorbije dagen al een vraagteken voor de koers van woensdag. Vandaag gaf zijn ploeg uitsluitsel. “Caleb is nog niet hersteld van de buikgriep die hem uit Milaan-San Remo hield. Hij zal niet aan de start staan van de Minerva Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem”, meldde het team op social media.

Bij afwezigheid van Ewan kan Lotto Soudal woensdag rekenen op de snelle benen van Arnaud De Lie. De neoprof won dit seizoen al de Trofeo Playa de Palma-Palma en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Ook Florian Vermeersch, afgelopen jaar tweede in Parijs-Roubaix, maakt deel uit van de ploeg. Jasper De Buyst, Sébastien Grignard, Michael Schwarzmann, Rüdiger Selig en Brent Van Moer zijn de andere namen.

Selectie Lotto Soudal voor Brugge-De Panne (23 maart)

Jasper De Buyst

Arnaud De Lie

Sébastien Grignard

Michael Schwarzmann

Rüdiger Selig

Brent Van Moer

Florian Vermeersch