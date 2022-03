Topfavoriet Caleb Ewan mist Milaan-San Remo door ziekte

Een flinke aderlating voor Caleb Ewan en Lotto Soudal. De Australische sprinter, die gerekend werd tot de favorieten voor Milaan-San Remo, is ziek en kan niet starten.

Dit bericht wordt aangevuld.

Due to an illness Caleb Ewan will finally not take the start in Milan-Sanremo. The medical staff and Caleb Ewan waited until the final moment to take this difficult decision, but in the end it was the only option.

— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) March 18, 2022