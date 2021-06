Caleb Ewan: “Met nog een ronde te gaan begon ik erin te geloven”

In de Ronde van België boekte Caleb Ewan zijn twee etappeoverwinning op rij. Een onverwachtse overwinning, zo zou de Australiër in het flashinterview aangeven. Maar Ewan wist het buitenkansje te verzilveren: “Het pakte perfect uit.”

Na de finish waren er al de voorzichtige omhelzingen met ploeggenoten. In het interview na de finish onderstreepte Ewan dat hij de overwinning dankt aan het team. “Ik werd op de laatste klim een klein beetje op achterstand gereden. We hoorden in de oortjes dat Deceuninck-Quick-Step volle bak aan het rijden was in de afdaling. Ik wist dat ze mij er niet bij wilden hebben, maar het team heeft me geweldig teruggebracht. We hadden vijf mannen in de finale, dus we konden nog een lead-out doen. Het pakte perfect uit.”

“Het was de hele dag behoorlijk zwaar. Het was de zwaarste etappe van de wedstrijd en het tempo lag de hele dag hoog. Ik had niet verwacht er in de finale nog bij te zitten, zeker omdat ik dacht ik dacht dat de niet-sprinters hun kans konden gaan. Bij de start heb ik mijn ploegmaats verteld dat ik zo diep mogelijk wilde gaan als training. Op het einde zat ik er dan nog bij en met een ronde te gaan begon ik erin te geloven. Toen begonnen mijn ploegmaats met achtervolgen. Ik ben blij om het af te maken. We zijn zeker gemotiveerd om het morgen weer te proberen”