Caleb Ewan kijkt stiekem naar groene trui in de Tour: “Ik ben beter dan ooit”

Interview

Caleb Ewan telt niet minder dan zeven en misschien wel acht kansen op een massasprint deze Tour de France. Zonder mannen als Pascal Ackermann, Sam Bennett, Fernando Gaviria en Dylan Groenenwegen heeft de kleine Australiër misschien niet de zwaarste concurrentie. Aangezien hij afgelopen weekend meer punten voor de groene trui verzamelde dan bijvoorbeeld Peter Sagan, zou hij zich daar weleens op kunnen richten. “Dit jaar zou daarvoor een goed jaar kunnen zijn”, vertelt hij aan WielerFlits.

Er is al veel gezegd over de opgave van de nog altijd maar 26-jarige Lotto Soudal-renner in de Giro d’Italia. Zelfs Eddy Merckx bemoeide zich ermee. Ewan vindt er het zijne van. “Ik had graag wat langer doorgereden in de Giro. Dan had ik iets meer duur kunnen inbouwen. Maar het was wat het was. Na de Giro heb ik iets gerust en ben ik begonnen met het opbouwen richting de Tour. In de Ronde van België ging het vervolgens goed, met twee ritzeges. Dat was goed voor het vertrouwen en goed om de ploeg samen te brengen. Ik voel me goed.”

De Tour had een clash moeten zijn tussen misschien wel de twee snelste mannen op aarde dit moment, Bennett en Ewan. Eerstgenoemde moest vanwege een knieblessure forfait geven. “We hebben nog niet veel tegen elkaar gekoerst dit jaar, dus ik keek er erg naar uit”, vertelt Ewan. “We hebben beiden een goed seizoen tot op nu, dus het had een mooi gevecht tussen ons kunnen opleveren. Maar helaas heeft Sam wat problemen met zijn knie gehad en nu vult Mark Cavendish zijn plek in. Eerlijk: ik denk dat Cav ook een hele uitdaging gaat zijn.”

De Aussie onderschat de Britse dertigvoudige ritwinnaar in de Tour allerminst. “Cavendish praat zichzelf een beetje in de underdog-rol en ik denk ook dat hij niet de waarheid spreekt over zijn vorm. Hij is omringd door een heel erg sterke ploeg en hij liet in België zien dat hij nog altijd kan winnen in een sterk deelnemersveld. Ik schrijf hem absoluut niet af als een echte dreiging. Want dat is hij weldegelijk.” Sterker nog: Cavendish won dit seizoen al vijf keer, net zo vaak als dat Ewan dat deed. Bij de tussensprints deed Cav ook steeds echt mee.

Meer concurrentie maakt het eenvoudiger

Toch is Ewan eerlijk over de misschien iets minder grote concurrentie. “Bennett is normaal gezien degene die me het meeste uitdaagt. Maar daarbij moet ik zeggen: wie er ook uit het wiel van Michael Mørkøvs trein komt, is een bedreiging. Hij doet altijd zo goed zijn werk, hij zorgt ervoor dat zijn sprinters zijn waar ze moeten zijn. Mijn spurts moeten altijd echt goed zijn om die gasten te verslaan. Maar ook Arnaud Démare doet het heel goed, vooral vorig seizoen was hij outstanding. Ik reken daartoe ook Jasper Philipsen, die is ook goed bezig.”

“Kort samengevat is de concurrentie goed op orde, het is echt een uitdaging en het is absoluut niet zo dat ik hier zo maar even win”, stelt de Australiër. “Als je dit jaar vergelijkt met de Tour van vorig seizoen, dan zijn er veel meer sprinters die mikken op een ritzege. Dat betekent dat er meer teams zijn in de sprintetappes die kunnen helpen om de vlucht te controleren en het te laten uitdraaien op een massaspurt. In dat opzicht maakt dat het dit jaar makkelijker. Het initiatief om de koers in handen te nemen ligt niet alleen bij ons.”

Het zal er wel voor zorgen dat het in de finale hectischer is. Meer concurrenten, betekent ook dat meer teams een trein op poten zullen willen zetten. Ewan is daarvoor niet bang. “Groupama-FDJ heeft een goede leadout, Deceuninck-Quick-Step eveneens. En wij natuurlijk ook. Zo hebben we ook een aantal nieuwe toevoegingen, zoals Tosh Van der Sande en Harry Sweeny. Dat maakt ons originele leadout echt sterker. Als ik naar de laatste paar Tours kijk en naar die van dit jaar, dan denk ik dat wij nu het sterkste sprintteam hebben.”

“Wel verwacht ik supernerveuze ritten bij de eerste kansen op een massasprint, zeker als de weersomstandigheden slecht zijn”, voorspelt de sprinter van Lotto Soudal. “Ik denk dat er in totaal zeven tot acht kansen zijn. Dat zijn best veel, in ieder geval een aantal mogelijkheden extra in vergelijking met 2020. Met het gevecht voor de groene trui vorig jaar, werden de tussenritten zo hard gemaakt dat we toch geen massasprint kregen. Dit jaar zal dat minder snel gebeuren. Die tussenritten heb je niet zo veel dit jaar. Het is of sprinten, of klimmen.”

Groene droom

’s Werelds beste sprinters pakten in hun loopbaan in dezelfde Tour vijf of meer ritzeges, met Marcel Kittel en Cavendish als jongste voorbeelden. Ewan kan zich daarbij voegen. “Ik heb geen getal geplakt op het aantal ritten dat ik wil winnen. Als mijn vorm het toelaat om maar één rit te winnen, dan is dat goed. Maar als ik de conditie heb om vijf of zes keer te winnen en ik pak er maar eentje, dan zal ik teleurgesteld zijn. Ik voel me sterker dan ooit en ik hoop er zo veel mogelijk te winnen. In ieder geval meer dan in mijn voorgaande deelnames.”

De Australiër met Koreaanse roots is op papier de beste sprinter in deze Tour. Dan fluistert iedere wielervolger in een adem ook vaak de puntentrui mee bij de vraag hoeveel ritten hij hoopt te winnen. “De prioriteit is ritzeges. Maar ik zal na de eerste week eens kijken hoe ik ervoor sta. Er liggen drie goede kansen op een massasprint de komende dagen. Ik wil daarna even aanzien hoeveel punten ik heb. Als ik dichtbij de top sta, dan ga ik zeker proberen om kort in het klassement te blijven staan. Ik wil dan die optie openhouden.”

Ewan heeft na twee ritten weliswaar 19 punten achterstand op de voornaamste sprinter die hoog in het puntenklassement staat, Michael Matthews. Daarentegen heeft hij na de eerste twee zware dagen wel een voorsprong op mannen als Peter Sagan, Arnaud Démare en Sonny Colbrelli. Met zo veel sprintkansen, zou het groen een logisch gevolg zijn voor de snelste man in koers. Ewan durft stiekem te dromen van het groen op het podium in Parijs. “Natuurlijk zou het mooi zijn als de beste sprinter van de Tour de groene trui kan winnen.”

“De strijd voor de groene trui vindt dagelijks plaats, ook bij de tussensprints en in de bergen”, gaat-ie verder. “Ik heb altijd gezegd ooit voor groen te gaan als er veel sprintkansen liggen. Dit jaar zou het een goed jaar zijn om het te proberen. Er zijn niet veel ritten waar ik er op het eind niet meer bij zit, maar jongens als Sagan wel. Nu ik alleen een achterstand op Matthews heb met drie ritten in het verschiet waarin ik veel punten kan verzamelen, weet ik aan het eind van deze week of ik er kans op maak. Als dat zo is, dan ga ik er zeker voor.”