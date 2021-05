Caleb Ewan: “Ik verwacht dat Dylan Groenewegen er meteen staat”

Caleb Ewan ziet Dylan Groenewegen als zijn grootste concurrent in de sprintetappes van deze Giro d’Italia. “Ik ben er klaar voor en voel me goed. Maar er is een sterk sprintersveld, dus het wordt lastig”, vertelde de sprinter van Lotto Soudal voor de etappe aan de NOS.

“Als ik kijk naar de sprinters, dan zie ik Groenewegen als mijn grootste concurrent”, vertelt Ewan. “Maar het is wel gissen naar zijn vorm, want hij is een tijd uit koers geweest. Maar ik verwacht dat hij er meteen staat na zijn comeback. Dat zal niet lang duren. Hij was een van de beste sprinters van de wereld voor zijn schorsing en ik denk dat je dat niet in een paar maanden verliest. Dat zit erin. In de sprint zal het weer als normaal zijn. Hij is een grote bedreiging voor mij.”

Er wordt veel gesproken over de acceptatie van Groenewegen in het peloton. De coureur van Jumbo-Visma verwacht enkele negatieve reacties, maar heeft ook al collega’s gehoord die blij zijn dat hij terug is. “Eerlijk gezegd heb ik daar geen mening over”, stelt Ewan. “Ik zie hem als een concurrent, zoals dat altijd al was. We hebben goede duels uitgevochten en hij is en blijft een opponent.”