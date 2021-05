Giro 2021: Liveblog – Drie Italianen in de vlucht tijdens sprintersrit naar Novara zondag 9 mei 2021 om 12:25

De tweede etappe van de Giro d’Italia leidt het peloton naar Novara. Na een ijzersterke tijdrit van Filippo Ganna mag hij in deze sprintersetappe starten in de roze trui. De etappe is 179 kilometer lang en gemaakt voor de rappe mannen. Kan Dylan Groenewegen zich meteen laten zien? Mis niets in ons liveblog!



De start ligt tien kilometer ten zuiden van Turijn, bij Slot Stupinigi. Vervolgens koerst het peloton door de Povlakte, het vlakke landschap rond de gelijknamige rivier. De karavaan arriveert na ongeveer zeventig vrijwel vlakke kilometers in het heuvelachtige gebied rond het dorp Montechiaro d’Asti. In dit gebied ligt de eerste, enige gecategoriseerde beklimming van deze etappe, de klim naar Villadeati.

Na deze licht glooiende Noord-Italiaanse heuvels, precies tussen Turijn en Milaan in, is het nog een kleine zeventig kilometer tot de streep. De sprintersploegen zullen dan ongetwijfeld hun treintjes al langzaam op stoom brengen en kan het gekrioel om de juiste positie in het peloton beginnen. Na twee tussensprints in Tricerro en Vercelli is het vrijwel één rechte lijn naar finishplaats Novara.

Start: 12.40 uur in Stupinigi

Finish: tussen 16.50 en 17.10 uur in Novara

Afstand: 179 kilometer

