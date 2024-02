Niels Bastiaens • zondag 11 februari 2024 om 07:30 zondag 11 februari 2024 om 07:30

Caleb Ewan herboren bij Jayco-AlUla: “De breuk met Lotto Dstny was ook een beetje mijn fout”

Video Terugkeren door de grote poort, heet dat dan. Vijf jaar geleden verliet Caleb Ewan zijn toenmalige ploeg Michelton Scott om bij de Lotto-ploeg de grote man in de sprints te worden. Dat ging voor een lange tijd goed, maar onder het bewind van nieuwe CEO Stéphane Heulot groeiden de twee partijen uit elkaar. Jayco-AlUla bood een vangnet, en in de Tour of Oman betaalde Ewan hen meteen terug met een overwinning.

“Het was natuurlijk al mijn achtste of negende koersdag van het seizoen”, zegt Ewan aan onze microfoon. “Ik heb een goede start gehad. Ik werd wat ziek voor de Tour Down Under, wat niet ideaal was. Maar zoiets kan nu eenmaal gebeuren. Ik was wel goed begonnen in het eerste criterium, maar daarna voelde ik me plots niet meer fit. Het grootste probleem was dat ik die week niet goed kon trainen. Ik was aan het sukkelen met de intensiteit, de hitte in die eerste etappes. Maar vanaf de week wat vorderde, voelde ik me beter. Jammer genoeg geen goede resultaten.”

Ewan werd in 2014 prof bij de Australische equipe, maar zag hen tijdens zijn eerste periode bij de ploeg langzaam veranderen. “Toen ik de ploeg verliet, kwam er steeds meer focus op het rijden van klassementen te liggen. Terwijl ik nu terug meer de ploeg zie hoe het was toen ik ze eerst kende. Meer focus op de sprints, de klassiekers, wat kansen meebrengt in andere wedstrijden. Natuurlijk zijn er goede klassementsrenners in de ploeg, maar je voelt aan alles dat de range breder is en het nu niet alleen om de klassementen draait. Ik heb de indruk dat de doelen grondig zijn veranderd.”

Toch voelde de Australiër zich meteen opnieuw thuis. “Natuurlijk zijn ook niet alle renners nog hetzelfde. Sommige gezichten herken ik uiteraard nog, maar er zijn ook wat nieuwe. Half de staf is er nog. Maar ik zie ook veel gezichten die ik ken, dus het voelt goed aan om terug in de ploeg te zijn.”

Lotto Dstny-debacle

Misschien was het als Australiër dan geen goede keuze om naar een Europese ploeg, met een andere cultuur, te trekken? “Eerlijk? Ik vond het niet zo zwaar. Het was een verandering, omdat voor mijn tijd bij Lotto alleen maar in het Australische Development Team had gezeten en daarna rechtstreeks naar GreenEdge trok. Ik was altijd op een of andere manier wel omringd door een Australische structuur. Het was een culturele verandering, maar geen lastige. Ik ben altijd goed verwelkomd in de ploeg, not too bad.”

Tot het in zijn laatste van vier jaar bij Lotto Dstny grondig misging. “Als ik algemeen terugkijk op mijn tijd bij Lotto, dan kan ik alleen maar stellen dat ik het goed heb gehad. Ik won vijf Touretappes en vier Giroritten. Ik heb eigenlijk al mijn grote overwinningen in die ploeg behaald. Het einde was natuurlijk niet positief, als de drie voorgaande jaren, maar dat hoort er misschien ook bij als je een ploeg verlaat. Er blijft voor mij geen zure nasmaak achter.”

Hoe is zo’n mooi huwelijk dan toch kunnen misgaan? “Ik was niet goed aan het rijden. Of ja, toch niet zo goed als ik het voorheen deed. Daarbij hebben ze het vertrouwen in mij verloren. Vanaf dat moment is het alleen maar bergaf beginnen gaan. Het is extra lastig om te presteren als je ploeg geen vertrouwen in je heeft. Het was een beetje mijn fout, een beetje die van hen. En dan was het plots gedaan. De uitspraken van Heulot in de media? Dat was meer aan het einde toe, toen de tijd al op was. Maar hij heeft die uitspraken nu eenmaal gedaan, ja. Veel kan ik daar niet aan doen”, is Ewan redelijk droog.

Dylan Groenewegen

Voor de Australiër wordt het zaak om zich na twee mindere jaren terug tussen de wereldtop van de snelle mannen te positioneren. “Mijn eerste grote doel is Milaan-San Remo. Zo doe ik het intussen al enkele jaren. Daarna richt ik me op de combinatie van de Giro d’Italia met de Vuelta a España, want Dylan Groenewegen krijgt de voorkeur in de Tour. Ik richt me dan wel op de twee andere grote rondes”, zegt hij zonder morren.

Wil hij dan de competitie met Groenewegen niet aangaan? “Ik zie het niet echt als competitie. Als hij het goed doet, dan kan ik daar druk mee wegnemen van hem. Omgekeerd kan ik hetzelfde doen voor hem, als ik mijn wedstrijden win. De laatste jaren had hij veel druk in de ploeg om zelf voor alle resultaten te moeten zorgen. Misschien kan ik nu juist die druk wegnemen met goede resultaten. Soms ga je als atleet nu eenmaal beter presteren als er minder druk opstaat. Het kan alleen maar goed zijn voor ons beiden.”