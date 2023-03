Caleb Ewan gaat in GP Monseré op zoek naar eerste zege in 2023 op Europese bodem

Caleb Ewan zal aanstaande zondag aan de start verschijnen van de GP Monseré. De Australische sprinter van Lotto Dsnty won begin januari in eigen land, maar kon daarna zijn handen niet meer in de lucht steken. In de GP Monseré, een Belgische eendagskoers van het 1.1-niveau, zal hij voor het eerst op Europese bodem koersen dit seizoen.

Het was in de Schwalbe Classic op 14 januari dat Ewan kon zegevieren. Hij klopte daar Jordi Meeus en Kaden Groves. Vervolgens trok Ewan naar de Santos Tour Down Under, de Cadel Evans Great Ocean Road Race en de UAE Tour. De renner van Lotto Dstny kon niet winnen in die wedstrijden. In de eerste etappe van de UAE Tour kwam Ewan wel zeer dicht. Het verschil met ritwinnaar Tim Merlier was bijzonder klein.

Jarrad Drizners, Frederik Frison, Branko Huys, Robin Orins, Michael Schwarzmann en Rüdiger Selig, een combinatie van jong en ervaren, zullen Ewan bijstaan in de GP Monseré. De Vlaamse wedstrijd is een voornamelijk vlakke koers, maar er moeten wel hier en daar wel hellingen beklommen worden. De voorbije jaren ging de zege desondanks naar een sprinter, vorig jaar was dat nog Arnaud De Lie.