zaterdag 16 september 2023 om 11:43

Caleb Ewan blijft in vervelende situatie zitten bij Lotto Dstny: “Ploeg wil mij het liefst weg”

Caleb Ewan heeft voor het eerst zelf gereageerd op de vervelende situatie bij Lotto Dstny. De Australiër ligt al een tijdje in de clinch met de Belgische ploeg. “De ploeg heeft duidelijk gemaakt dat ze mij het liefst weg willen, maar ik heb nog een contract.”

“Ik wil echt wedstrijden doen. Anders zou ik stilliggen van juli tot januari en dat is veel te lang. Ik wil het pelotongevoel houden om volgend jaar goed aan het seizoen te beginnen. Ongeacht waar dat dan ook is”, vertelde Ewan aan Het Nieuwsblad. Voor welk team zal dat volgend jaar dan zijn? “As we speak ga ik ervan uit dat ik ook volgend jaar nog voor de ploeg rijd. Maar ik weet niet wat er gaat gebeuren. De ploeg heeft duidelijk gemaakt dat ze mij het liefst weg willen, maar ik heb nog een contract.”

De harde uitspraken van CEO Stéphane Heulot kwamen aan bij de sprinter, maar Ewan relativeert het ook. “Wat gebeurd is, is gebeurd. Wat gezegd is, is gezegd. Soms gebeuren die dingen in professionele sport. Het is wat het is. Of we al gepraat hebben? Stéphane en ik spreken niet zoveel met elkaar, maar dat deden we voorheen ook al niet.”

Heulot vult aan: “Hij heeft er zijn idee over, ik dat van mij. Als chef d’équipe heb ik gezegd wat ik wilde zeggen. Maar we zijn allebei professionals, het is niet dat we oorlog hebben met elkaar. Het is niet de bedoeling om Caleb zijn carrière verder te schaden. We willen allebei dat Caleb straks in de best mogelijke situatie terecht komt.”