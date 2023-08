dinsdag 29 augustus 2023 om 13:19

Manager Caleb Ewan ontkent het gerucht dat de sprinter zou stoppen: “Er zijn altijd ploegen geïnteresseerd in hem”

De manager van Caleb Ewan, Jason Bakker, heeft gereageerd op de kritiek aan het adres van zijn renner. Ewan kreeg onder meer stevige kritiek van Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny. “Dit soort uitspraken raken Caleb en zijn familie.”

Heulot uitte die kritiek na de opgave van Ewan in de Tour de France. “Hij heeft gewoon het hoofd laten hangen. Op een manier waar ik geen goed woord over kan zeggen. Een echte kampioen tilt zijn ploeg op, die doet dit niet”, klonk het onder meer.

“Natuurlijk doen zo’n dingen pijn. Caleb is een trotse persoon. Hij heeft jarenlang het beste van zichzelf gegeven voor de ploeg. Streep je bij Lotto-Dstny zijn overwinningen weg sinds hij voor het team rijdt, dan blijft er maar weinig over”, laat Bakker nu weten aan Het Nieuwsblad. “Als je het wat moeilijker hebt, verwacht je net steun en vertrouwen vanuit je omgeving, en dan werk je samen om weer in vorm te raken en resultaten te boeken.”

Bakker: “Er zijn altijd ploegen geïnteresseerd in Caleb”

De manager zegt dat de uitspraken Ewan en zijn naasten raken. “Het kan niet anders dan dat dit ook andere renners zorgen baart. Wat moet Arnaud De Lie hiervan denken? Gaan ze hem ook op het kapblok leggen als hij een mindere periode kent en hem dan publiekelijk vernederen?”

Ondertussen meldde HLN dat er geruchten waren dat Ewan zou denken aan definitief stoppen, maar Bakker ontkent dat stellig. “Absoluut niet. 100 procent: neen. Dat zijn verzinsels. Er zijn altijd ploegen geïnteresseerd in Caleb. De vraag is eerder of we het serieus overwegen om te vertrekken of niet.”