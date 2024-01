vrijdag 5 januari 2024 om 09:49

Caleb Ewan begint seizoen bij Jayco AlUla goed met zege op criteriumkampioenschap

Caleb Ewan is teruggekeerd bij Jayco AlUla met een overwinning op het Australisch criteriumkampioenschap. De sprinter was na een race van 44 kilometer in Ballarat de snelste in de massasprint. Bij de vrouwen ging de zege naar zijn ploeggenote Ruby Roseman-Gannon.

Ewan, die afgelopen najaar met onenigheid vertrok bij Lotto Dstny en werd opgevangen bij zijn voormalige Australische ploeg, rekende in de sprint af met Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) en Sam Welsford (BORA-hansgrohe). Dat deed hij met groot vertoon van overmacht. Voor Ewan is het alweer zijn vierde titel op dit criteriumonderdeel.

Bij de vrouwen ging het criteriumkampioenschap in Ballarat over 30 rondjes en 33 kilometer, waar Ruby Roseman-Gannon met de zege aan de haal ging na een solozege. Het werd zelfs een volledig podium voor de vrouwen van Liv AlUla Jayco, want Georgia Baker werd tweede en Alexandra Manly derde.

🥇 Caleb Ewan's first race back with GreenEdge Cycling is a win as he takes the sprint at the Australian Road Nationals Criterium! 🇦🇺

4th time a winner, but his first since 2018! Plowright and Welsford round out the podium! #sbscycling #couchpeloton #Roadnats24 pic.twitter.com/oxmdiu8Obf

— SBS Sport (@SBSSportau) January 5, 2024