Nick Doup • woensdag 11 oktober 2023 om 15:19

Jayco AlUla stelt duidelijke doelen met Caleb Ewan: “Ook Dylan Groenewegen was heel positief”

Video De transfer van Caleb Ewan naar Jayco AlUla heeft bij het Australische team voor blije gezichten gezorgd. Ploegleider Matthew White en kopman Michael Matthews zijn ervan overtuigd dat met de terugkeer van Ewan op het oude nest hij de ploeg aan meer zeges kan helpen. “We hebben nu een echte winnaar terug in onze ploeg en die extra kopman hebben we gemist de laatste jaren”, aldus White tegen WielerFlits.

Caleb Ewan is coming home, zo lacht White als we vragen naar het grote nieuws van woensdagochtend. Hoe lang de gesprekken al liepen tussen Jayco AlUla en Ewan, wilde hij niet kwijt. “Maar het is duidelijk dat er dingen niet goed zijn gegaan voor Caleb bij Lotto Dstny sinds daar dingen veranderd zijn in het management”, geeft hij aan. “Voor ons is het belangrijk om hem weer in zijn kracht te krijgen, dat is het winnen van wedstrijden.”

“Hij behoort zeker nog tot het sprintersgilde, ook al heeft hij niet het meest succesvolle jaar achter de rug. Maar in de Tour de France heeft hij nog laten zien dat hij mee kan om doen, en hij is zeker nog niet oud”, zegt White over de 29-jarige Ewan, die in de openingsweek van de Tour nog twee keer in de top-3 eindigde. “Sprinten gaat echt om vertrouwen. We willen de tijd terugdraaien en hem weer op het podium krijgen.”

Geen twijfel

Jayco AlUla heeft met Dylan Groenewegen al een sprintkopman in huis. Hoe reageerde hij op het nieuws? “Heel positief”, aldus White. “We waren meteen heel duidelijk over onze doelen voor die twee. Dylan zal niet met Caleb gaan strijden om een plek. Ze rijden allebei hun eigen programma, met hun eigen trein en kunnen goed met elkaar opschieten. Het kan voor beiden goed uitpakken, als de een in Parijs-Nice rijdt en de ander in Tirreno-Adriatico. Er is echt geen twijfel daarover.”

“Het seizoen is heel lang. Van Down Under tot oktober liggen heel veel kansen voor sprinters. Nu kunnen we winnen met Caleb én met Dylan”, aldus de Australische ploegleider, die ook nog de beschikking heeft over Michael Matthews als puncheur.



Bling Matthews was al op de hoogte van de naderende transfer. “Ik heb de laatste dagen al contact gehad met Caleb. Hij vindt het heel leuk en is blij om terug te keren”, zegt hij onder meer tegen WielerFlits. “Door zijn komst krijgt de ploeg nog meer kansen om te winnen en het is mooi om weer samen te koersen.”

“Het neemt ook wat druk weg bij Dylan en mij. Het is goed om in sommige wedstrijden een allrounder en een pure sprinter te hebben. We kunnen de koersen nu ook beter verdelen”, aldus Matthews. “De enige koers die kan overlappen, voor zover ik nu weet, is Milaan-San Remo. Hij kan daar wachten op de sprint en ik zal het proberen op de klim met de punchy guys. Dit maakt onze ploeg alleen maar sterker.”

Giro of Tour?

Welke sprinter de Giro d’Italia gaat rijden en welke de Tour, dat is nog niet bekend. “Maar we gaan naar de Tour de France met dezelfde aanpak als dit jaar”, belooft White. “Simon Yates gaat niet als favoriet naar de Tour. De grote favorieten gaan de koers moeten dragen. Dat stelt ons in staat om een sprinter van wereldklasse te sturen én Simon die voor het podium gaat.”