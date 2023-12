donderdag 14 december 2023 om 08:59

Caja Rural-Seguros RGA heeft goed nieuws: Josu Etxeberria verlaat ziekenhuis

Josu Etxeberria heeft een belangrijke stap gezet in zijn revalidatie. De Spanjaard heeft, bijna een maand na zijn zware val op training, het ziekenhuis verlaten. Etxeberria raakte in november betrokken bij een ongeluk terwijl hij aan het trainen was.

De 23-jarige Spanjaard, die uitkomt voor Caja Rural-Seguros RGA, werd tijdens een trainingsritje aangereden door een auto en vervolgens met meerdere verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De jonge renner lag zelfs even op de intensive care van het ziekenhuis van Navarra in Pamplona, maar was al snel weer bij bewustzijn en kon ook zijn ledematen bewegen.

En nu, bijna een maand na het ongeval, kan Etxeberria beginnen aan een nieuwe fase binnen zijn revalidatieproces. De coureur kreeg eerder deze week van de artsen groen licht om het ziekenhuis te verlaten, en thuis verder te herstellen. Het is nog onduidelijk hoelang zijn revalidatie zal duren en wanneer hij weer kan trainen of een rugnummer kan opspelden.

Etxeberria werd in 2021 prof bij Caja Rural-Seguros RGA en koerst inmiddels al drie seizoenen voor de Spaanse formatie. De jongeling boekte nog geen profoverwinningen, maar werd dit jaar wel vierde in de slotrit van de Ronde de l’Oise (2.2). Zijn contract bij Caja Rural-Seguros RGA loopt nog door tot eind 2024.

“Ben vooral blij dat ik nog leef”

“Het was echt een grote schok. Toen ik wakker werd op de IC, wist ik niet waar ik was en wat er zich had afgespeeld”, blikt Etxeberria met Diario de Navarra terug op een moeilijke periode. “Ik heb nog nooit zo’n ernstig ongeval gehad en ben vooral blij dat ik nog leef en het kan navertellen. We zullen zien hoelang het zal duren. Ik moet nu luisteren naar mijn lichaam. Ik denk momenteel nog niet aan fietsen, aangezien het herstel nog lang zal duren.”