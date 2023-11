donderdag 16 november 2023 om 09:50

Meerdere verwondingen voor Josu Etxeberria (Caja Rural) na ongeval op training

Josu Etxeberria is woensdag zwaar ten val gekomen op training. De 23-jarige Spanjaard, die uitkomt voor Caja Rural-Seguros RGA, is met meerdere verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Etxeberria ligt momenteel op de intensive care van het ziekenhuis van Navarra in Pamplona, maar is wel bij bewustzijn en kan zijn ledematen bewegen. “We wensen je veel succes en een spoedig herstel”, steekt zijn werkgever hem via social media een hart onder de riem.

Etxeberria werd in 2021 prof bij Caja Rural-Seguros RGA en koerst inmiddels al drie seizoenen voor de Spaanse formatie. De jonge renner boekte nog geen profoverwinningen, maar werd dit jaar wel vierde in de slotrit van de Ronde de l’Oise (2.2). Zijn contract bij Caja Rural-Seguros RGA loopt nog door tot eind 2024.