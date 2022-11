Burgos-BH verlengt met Jetse Bol en nog negen renners

Jetse Bol zal ook in 2023 uitkomen voor Burgos-BH. De Spaanse formatie heeft vandaag maar liefst tien aflopende contracten verlengd. De 33-jarige Bol komt al sinds augustus 2018 uit voor Burgos-BH en zal binnenkort dus aan zijn vijfde volledige seizoen beginnen in Spaanse loondienst.

Bol werd ook dit jaar weer vaak ingezet door de ploegleiding van Burgos-BH. De Noord-Hollandse rasaanvaller kwam in 2022 tot exact zeventig koersdagen en mocht voor de zesde keer in zijn carrière zijn opwachting maken in de Vuelta a España. Zijn beste uitslag noteerde hij in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika: in deze Spaanse 1.1-koers kwam Bol als twaalfde over de streep.

Bol is zeker niet de enige renner van Burgos-BH die zijn aflopende contract met één jaar heeft verlengd. Ook Victor Langellotti, Jesús Ezquerra, Ángel Madrazo, Manuel Peñalver, Mario Aparicio, Daniel Navarro, Ángel Fuentes, Óscar Pelegrí en Pelayo Sánchez koersen in 2023 voor de Spaanse ploeg. “We geloven in deze renners en hopen dat ze volgend jaar weer wat progressie kunnen boeken”, laat oud-renner en ploegleider Rubén Perez weten in een persbericht.

Voorlopige selectie

De selectie van Burgos-BH bestaat voorlopig uit zeventien renners. Clément Alleno, Rodrigo Alvarez, Antonio Angulo, Miguel Ángel Fernández en Alejandro Franco zijn nieuw bij de ploeg. José Manuel Díaz en Ander Okamika hadden nog een doorlopend contract tot eind 2023. De verwachting is ook dat de Colombiaanse klimmer Andrés Camilo Ardila binnenkort tekent bij de ploeg.

Alex Molenaar zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Burgos-BH: de 23-jarige Nederlander kon niet rekenen op een contractverlenging.