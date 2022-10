‘Andrés Camilo Ardila zeer dicht bij overstap naar Burgos-BH’

Andrés Camilo Ardila zal volgend jaar uitkomen voor Burgos-BH, zo meldt Diario de Burgos. De deal is volgens de lokale Spaanse krant zo goed als rond. De 23-jarige Ardila kwam de voorbije seizoenen uit voor UAE Emirates, maar de verwachte doorbraak bij de profs bleef uit.

De Colombiaan werd in de winter van 2019 met veel tromgeroffel binnengehaald door UAE Emirates, na zijn imponerende eindzege in de Giro d’Italia voor beloften. Ardila won twee zware bergetappes en bleef in het eindklassement zijn landgenoten Einer Rubio en Juan Diego Alba, maar ook Alessandro Covi, Filippo Conca, Sean Quinn, Viktor Verschaeve en Filippo Zana voor.

Bij de profs wist Ardila tot op heden echter geen indruk te maken. Zijn eerste profjaar viel door de uitbraak van de coronapandemie grotendeels in het water, maar ook in 2021 en 2022 bleven de resultaten uit. Zijn beste uitslag noteerde hij een jaar geleden in de Ronde van Burgos: Ardila werd er elfde in het eindklassement. De klimmer, die nog een jaar onder contract stond bij UAE Emirates, hoopt bij zijn nieuwe ploeg Burgos-BH zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Nog meer nieuwe gezichten

Ardila is overigens niet de enige aanwinst van Burgos-BH voor komend seizoen. De Spaanse formatie heeft zich volgens Diario de Burgos ook weten te versterken met Antonio Angulo en Miguel Ángel Férnandez. De 30-jarige Angulo komt over van Euskaltel-Euskadi, de 25-jarige Fernández kwam dit jaar uit voor het continentale Global 6 Cycling. Angulo en Fernández hebben een goede sprint in de benen en moeten bij Burgos-BH sprintkopman Manuel Peñalver zo goed mogelijk zien te ondersteunen.

Ook de 24-jarige Uruguayaan Antonio Eric Fagúndez en de 22-jarige Fransman Clément Alleno zijn nieuw bij de ploeg. Fagúndez verlaat Club Ciclista Padronés, dat vooral uitkomt op het Spaanse amateurniveau en sinds kort deel uitmaakt van de structuur van Burgos-BH. Alleno wist zich dit jaar in de kijker te rijden in het Franse amateurcircuit: zo werd hij zesde in Le Tour de Bretagne en negende op het Frans kampioenschap tijdrijden voor beloften.