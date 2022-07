Burgemeester Parijs over Tour 2024: “Afwezigheid Champs-Élysées is geen taboe”

Het gerucht dat de Ronde van Frankrijk 2024 niet zal finishen op de Champs-Élysées, ging al langer. Nu heeft Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, in gesprek met Le Parisien bevestigd dat het inderdaad niet vaststaat dat de Tour over twee jaar eindigt in Parijs. Dit zou voor het eerst in de geschiedenis zijn.

De mogelijke verandering heeft alles te maken met de Olympische Spelen, die op 26 juli 2024 begint in de Franse hoofdstad. Dat is slechts enkele dagen nadat de Tour op 21 juli 2024 eindigt. Eerder zei Tourbaas Christian Prudhomme dat er nog geen beslissing was genomen over de finishplaats van de Ronde van Frankrijk in kwestie.

“We zullen zien”, zegt Hidalgo. “Het is een belangrijk onderwerp, dat we bespreken met Prudhomme. Wij werken in goede verstandhouding samen aan alternatieven. Wij zijn pragmatisch, we vinden wel een oplossing. De opening van de Spelen is op 26 juli 2024. Dit betekent dat in de weken daaraan voorafgaand de Place de la Concorde in orde moet worden gebracht.”

“Een mogelijke afwezigheid van de Champs-Élysées in de Tour is geen taboe. We zullen tijdig communiceren”, sluit Hidalgo af. De Champs-Élysées is finishplaats van de Tour sinds 1975, toen Walter Godefroot er met de zege vandoor ging.