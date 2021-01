Burgemeester Parijs akkoord met verbouwplannen Champs-Élysées

De Champs-Élysées gaat waarschijnlijk op de schop. Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs, schaart zich achter een miljoeneninvestering om de bekendste straat van de Franse hoofdstad te transformeren in een autoluwe ‘tuin’. De gevolgen voor de traditionele Tour de France-finish zijn nog niet bekend.

Het duurt nog even voordat de 1,9 kilometer lange Avenue des Champs-Élysées verbouwd gaat worden. Het idee is om na 2024, als Parijs de Olympische Zomerspelen organiseert, te beginnen. Voor het project wordt ongeveer 250 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee moet meer ruimte gecreëerd worden voor wandelaars, fietsers en groen.

“Het is een plan van een comité van lokale bedrijven dat er al sinds 2018 ligt, waar Hidalgo zich nu met één zin positief over heeft uitgelaten”, geeft NOS-correspondent Frank Renout aan. Bovendien moet de gemeenteraad van Parijs nog akkoord gaan met de verbouwplannen.

Wat voor gevolgen een eventuele verbouwde Champs-Élysées heeft voor de Tour de France, is nog niet bekend. De slotetappe van de grootste wielerwedstrijd ter wereld finisht traditioneel met een sprintetappe in Parijs. Afgelopen jaar was Sam Bennett er de snelste, Tadej Pogačar werd er gehuldigd als eindwinnaar van de Tour.