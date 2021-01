Burgemeester Oostende over doorgaan WK: “Ik ben gerustgesteld”

Een dag geleden uitte Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, in de media zijn zijn twijfels over het doorgaan van het wereldkampioenschap aankomend week. In De Zevende Dag liet hij doorschemeren dat het evenement naar aanleiding van een plaatselijke corona-uitbraak ter discussie stond. Daar komt hij nu van terug: “Ik ben gerustgesteld.”

De kentering komt niet uit de lucht vallen. Na meerdere overleggen met onder andere de Minister van Sport, Ben Weyts, klinkt de burgemeester nu een stuk optimistischer. “We hebben alles goed besproken en we zullen sowieso nog nieuwe, verstrengde maatregelen voorstellen aan het team. Maar ik ben wel gerustgesteld omdat er geen uitbraak is van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus in Oostende”, aldus Tommelein in gesprek met Sporza.

“Daarnaast ben ik ook overtuigd dat het parcours toch goed afgeschermd is, waar niemand hoeft te zijn die niet getest is. We dringen er ook op aan dat de mensen die daar zijn ook enkel de mensen zijn die daar écht nodig zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het goed zal aflopen.”

Het betekent dat de burgemeester zelf zondag ook niet langs het parcours is te vinden. “De burgemeester en de Schepen van Sport zullen dus niet naar het WK veldrijden gaan. Wij nemen geen risico. Iedereen die daar niet noodzakelijk hoeft te zijn, blijft daar weg. Dat is een voorwaarde die de stad gesteld heeft.”

“Ik roep iedereen die toch een glimp wil opvangen dan ook op om weg te blijven van het parcours. Het heeft geen enkele zin, want we zullen het hermetisch afsluiten voor het publiek”, eindigt hij.