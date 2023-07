Buitenlandse pers lyrisch over sprintkoning Philipsen: “Hij heeft geen rivalen”

Vijf massasprints, vier overwinningen: er staat in deze Tour de France bijna geen maat op ‘sprintkoning’ Jasper Philipsen. De renner van Alpecin-Deceuninck is niet alleen hot in de Lage Landen. De buitenlandse pers komt inmiddels ook superlatieven tekort om de prestaties van Philipsen te duiden.

Na eerdere zeges in Bayonne, Nogaro en Bordeaux was Philipsen woensdag ook in Moulins de beste sprinter van het stel en daardoor komt hij dus op vier ritzeges. In de elfde etappe bleek nog maar eens dat er één duidelijke sprintkoning is in deze Ronde van Frankrijk. De buitenlandse pers is onder de indruk van de ‘Vlam van Ham’, die ook op weg is naar winst in het puntenklassement.

Met zijn vierde zege in Moulins voegt Philipsen zich in een bijzonder rijtje met onder meer Mark Cavendish en Marcel Kittel. Deze renners wisten in het verleden, net als de Belg, minimaal vier etappes te winnen in één Tour.

La Gazzetta dello Sport: “Philipsen heeft geen rivalen”

Volgens de toonaangevende Italiaanse sportkrant benadert Philipsen de perfectie. “Een vierde gouden sprint. Op de rand van perfectie. De Belg is in de laatste rechte lijn niet te verslaan. Hij heeft simpelweg geen rivalen.” Philipsen krijgt in hun dagelijks Tour-rapport dan ook een 10 op 10. “Jasper bewees nog maar eens: hij is de koning van de sprint.” L’Équipe: “De nieuwe sprintreus

Ook in de Franse pers is men lovend over Philipsen. “Opnieuw onoverwinnelijk in de sprint. De snelste van het peloton. Een veelvraat. De nieuwe sprintreus. Hij pakte zijn vierde zege in deze Tour en toonde dat hij de snelste man is van het peloton. Hij doet het allemaal met een superieure frisheid.” Le Parisien: “Een nieuwe les van de grote meester”

Le Parisien staat ook stil bij de sprintdominantie van Philipsen. “Dit was een nieuwe les voor de concurrentie van de grote meester. En dat zonder zijn grote loods Van der Poel, die wat verkouden was. De gelaatsuitdrukkingen van Groenewegen en Ewan aan de finish spraken boekdelen. Uitdrukkingen van walging, van woede. Zij worden verondersteld de strijd te kunnen aangaan met Philipsen. Die laatste consolideerde onweerstaanbaar zijn groene trui. De Belg is onaantastbaar.” AS: “Philipsen VI van Bourbon”

Philipsen won woensdag in Moulins, de hoofstad van het hertogdom Bourbon. Het Spaanse AS haakt hier op in. “Philipsen VI van Bourbon. Deze keer had hij niet eens zijn luxeknecht nodig. Hij moest zelf, zonder de trouwe Mathieu van der Poel, zijn plekje zoeken tussen de andere sprintwolven. Met zijn enorme beweeglijkheid danst hij van wiel naar wiel. Om uiteindelijk Dylan Groenewegen makkelijk te passeren. Zijn vierde zege in deze Tour, zijn zesde in totaal. Philipsen VI van Bourbon, dus. De koning van de sprint.”