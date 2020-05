Buchmann over koersen zonder publiek: “Niet de eerste keer” dinsdag 26 mei 2020 om 14:37

Een Tour de France zonder publiek: Emanuel Buchmann kan het zich dit seizoen wel voorstellen. “Het is zeker niet prettig, maar we zijn het ook wel gewend. Kijk naar de UAE Tour, waar nauwelijks mensen langs de kant van de weg staan”, zo vertelt de nummer vier van de afgelopen Tour de France in gesprek met Duitstalige media.

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, vertelde onlangs dat de organisatie van de Tour bezig is om scenario’s uit te schrijven waarbij er minder publiek aanwezig kan zijn rondom de wedstrijd. “Mijn grootste wens is dat er publiek aanwezig is, maar zonder vaccin is een terugkeer naar de oude situatie onmogelijk.”

De kans is groot dat bij de andere Franse wedstrijden, die vanaf begin augustus al verreden gaan worden, geëxperimenteerd zal worden met de beperkte toegang van toeschouwers. “Het zal echt een ander gevoel geven, maar we kunnen een jaar zonder publiek koersen”, aldus Buchmann. “Het is bovendien niet de eerste keer.”

Ambities

“We doen behoorlijk vaak mee aan wedstrijden met een beperkte publieke belangstelling. In de UAE Tour zien we nauwelijks toeschouwers. Het is dus niet uitzonderlijk.” De klimmer van BORA-hansgrohe hoopt dit jaar op een podiumplek in de Ronde van Frankrijk en droomt zelfs stiekem van de Tourzege.

“Maar dan moeten alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Je moet drie weken lang gevrijwaard blijven van pech en valpartijen. Het is verder ook nog mogelijk om op een knullige manier tijd te verliezen”, beseft Buchmann.