Tour de France werkt aan scenario’s met beperkte toegang voor publiek maandag 25 mei 2020 om 14:50

De Tour de France is bezig om scenario’s uit te schrijven waarbij er minder publiek aanwezig kan zijn rondom de wedstrijd. Dat heeft Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, verteld tegen RTL France. Dit vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

“Mijn grootste wens is dat er publiek aanwezig is bij Roland Garros en de Tour de France, omdat die wedstrijden zonder publiek niet denkbaar zijn”, aldus Maracineanu. “Maar de realiteit is dat we de organisaties momenteel aan verschillende scenario’s laten werken, waarbij minder publiek aanwezig kan zijn. […] Zonder vaccin is een terugkeer naar de normaliteit voor de sport onmogelijk.”

De kans is groot dat bij de andere Franse wedstrijden, die vanaf begin augustus al verreden gaan worden, geëxperimenteerd gaat worden met de beperkte toegang van toeschouwers. Denk hierbij aan het Critérium du Dauphiné, de Bretagne Classic en het EK wielrennen. Die laatste twee koersen staan vlak voor de Tour op het programma en worden waarschijnlijk allebei verreden in Plouay. Een scenario zoals in Parijs-Nice, waar toeschouwers bij de start- en finishlocaties volledig geweerd werden, hoopt men te vermijden.