Bryan Coquard klopt Marijn van den Berg in derde rit Région Pays de la Loire Tour

Bryan Coquard heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Région Pays de la Loire Tour gewonnen. De Franse sprinter van Cofidis was na 197 kilometer de snelste sprinter in de straten van Mayenne, voor Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost). De derde plaats was voor Alexander Kamp (Tudor).

Het duurde even voordat de kopgroep van de dag de ruimte kreeg, omdat na ruim dertig kilometer al een tussensprint lag. Bryan Coquard, winnaar van de openingsrit en gisteren gevallen in de finale, pakte daar drie bonificatieseconden. Hij bleef Manuel Peñalver en Marijn van den Berg voor.

Daarna kregen vluchters wel de ruimte van het peloton. Het werden er zes: Ben Healy (EF Education-EasyPost), Benjamin Thomas (Cofidis), Cyrus Monk (Q36.5), Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi), Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique) en Valentin Tabellion (Go Sport-Roubaix Lille Métropole).

De controle in het peloton was in handen van Uno-X. In Mayenne volgden daarna enkele lastige lokale rondes. Op dit circuit bleken Healy, Thomas en Monk de beste renners uit de vroege vlucht. Ook voor Monk ging het te hard op ruim 20 kilometer van de meet. Healy en Thomas zorgden er wel voor dat de sprintersteams diep moesten gaan.

Uno-X, Groupama-FDJ, Arkéa-Samsic en Tudor draaiden allemaal mee om de vluchters in te halen en dat lukte acht kilometer voor de meet, toen Thomas in de kraag gevat werd. Healy stribbelde nog even tegen. Hij liep weer tien seconden uit op het jagende peloton, maar het doek viel uiteindelijk ook voor hem.

In de sprint die daarop volgde was Bryan Coquard de snelste. Hij versloeg Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) en Alexander Kamp (Tudor).

