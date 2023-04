Late valpartij dwingt Rick Pluimers tot opgave in Région Pays de la Loire Tour

Rick Pluimers is donderdag niet meer van start gegaan in de Région Pays de la Loire Tour. De 22-jarige Nederlander van Tudor kwam woensdag in de finale van de tweede etappe ten val en daarbij liep hij meerdere schaafwonden op aan zijn hand.

“Ik was betrokken bij de valpartij op 1,3 kilometer van de streep. Het gebeurde rond plek vijf à tien en ik kon geen kant op helaas”, laat Pluimers weten aan WielerFlits. “Ik ging hard onderuit. De schade valt relatief mee, alleen mijn hand is goed gehavend, dus het was geen optie om mijn stuur vast te houden.”

Dinsdag was Pluimers in de openingsrit van de Franse rittenkoers nog knap vijfde geworden. Eerder dit jaar behaalde hij ook al ereplaatsen in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali (derde in etappe 1), de GP Criquielion (vijftiende) en de GP Monseré (dertiende).

Volgende week heeft Pluimers twee heuvelkoersen op zijn programma staan: de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

