Brown na zege in Brugge-De Panne: “Ik kan niet geloven dat ik hier win”

Grace Brown kroonde zich vandaag tot winnares van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. De Australische van Team BikeExchange reed in de finale weg uit een elitegroepje en wist vervolgens vakkundig naar de zege te soleren.

“Ik ben eigenlijk een beetje in shock, aangezien dit geen koers voor mij is. Het is een vlakke race en een ideale wedstrijd voor de sprinters”, zo begint winnares Brown haar verhaal. “Ik wist dat ik in de finale moest aanvallen, als ik tenminste een gooi wilde doen naar de overwinning. Ik kan niet geloven dat ik hier als eerste over de streep kom.”

De zege van Brown komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen, aangezien de 28-jarige renster vorig jaar al wist te schitteren in de klassiekers. Zo won ze in 2020 de Brabantse Pijl en kwam ze in Luik-Bastenaken-Luik als tweede over de streep. En vandaag is haar eerste zege op WorldTour-niveau een feit.

Initiatief

Brown denkt nog eens terug aan de finale van de wedstrijd. “We wilden met de ploeg goed van voren zitten in De Moeren en daar koers maken. Ik wist dat ik iets moest ondernemen in de finale, aangezien er veel sprinters mee waren in het eerste groepje. In de laatste kilometers was er een smalle technische passage en ik besloot daar iets te proberen.”

Brown, die op het eindpodium werd vergezeld door Emma Norsgaard en Jolien D’hoore, zal de komende weken zeker niet op haar lauweren rusten. Aankomende zondag wacht namelijk Gent-Wevelgem. “En vervolgens richt ik me op de Ronde van Vlaanderen. Ik hoop ook dat Parijs-Roubaix nog doorgaat, al ziet het er momenteel niet goed uit.”