Bronzen Lars van der Haar: “Slechte start was mijn eigen fout”

Even schrikken was het toen we Lars van der Haar in de openingsronde pas halverwege het pak van 31 deelnemers zagen zitten. De explosieve Nederlander knokte zich toch nog terug tot op plek drie, en daar kan hij mee leven.

“Die slechte start was mijn eigen fout”, aldus Van der Haar. “Wat er mis liep, is moeilijk te zeggen. Ik zat misschien aan de verkeerde kant, waardoor ik moest remmen in de eerste bocht en in het gedrum terecht kwam. Dat kan gebeuren, maar jammer dat het nu juist op het EK gebeurt. Ik denk wel dat het geen verschil aan de uitslag had gemaakt.”

Aan Iserbyt was volgens Van der Haar dan ook weinig te doen vandaag. “Toen hij gevallen was, kwam hij vlak voor mij terecht. Ik dacht: mooi, dan kan ik met hem naar voren schuiven. Maar ik kon hem niet volgen. Ik moest het op mijn eigen tempo aanpakken, maar er bleef behoorlijk veel volk achter mij. Ik dacht nog: ik ga hier niet de hele koers met tien man in mijn wiel rondrijden, maar het brak gelukkig toch.”

“Ik kan dus wel tevreden zijn met deze derde plek, zeker als je weet wat ik in deze koers allemaal heb meegemaakt. De beste heeft gewonnen en ik ben blij met deze medaille. Ook complimenten aan de KNWU dat ze erin geslaagd zijn om dit te organiseren. Ze hebben hard gewerkt om alles in orde te krijgen.”