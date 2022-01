Britse selectie voor WK veldrijden bekend, Pidcock en Bäckstedt blikvangers

De Britse selectie voor het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville is bekendgemaakt. British Cycling stuurt een afvaardiging van tien crossers naar de Verenigde-Staten. Tom Pidcock en Zoe Bäckstedt zijn de grootste blikvangers in de selectie.

Pidcock hoopt over iets minder dan twee weken een gooi te doen naar de wereldtitel bij de profs. De sportieve duizendpoot is, na het afhaken van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, misschien wel de topfavoriet om de regenboogtrui te veroveren. Pidcock liet de laatste weken al fraaie dingen zien in het veld. Zo won hij de Wereldbekers van Rucphen en Hulst en eindigde hij in topcrossen als die van Baal en Herentals op het podium.

Ben Turner en Thomas Mein mogen zich ook opmaken voor de cross bij de elitemannen. De voor INEOS Grenadiers uitkomende Turner reed deze winter maar een handvol crossen, maar boekte in de schaduw van de toppers wel progressie. Zo werd hij keurig zesde in de ploetercross van Baal. Mein reed sinds oktober bijna een geheel Vlaams programma tussen alle toppers. Zo wist hij in de Ethias Cross van Essen een zevende plaats te behalen.

In de wedstrijd voor de elitevrouwen mag Anna Kay de Britse eer verdedigen. Als we kijken naar de overige categorieën, dan zien we nog medaillekansen voor de talentvolle Cameron Mason in de U23-categorie. We mogen ook het nodige verwachten van Harriet Harnden (U23-vrouwen) en Nathan Smith bij de juniorenmannen. Verder is het de vraag of Zoe Bäckstedt, de torenhoge favoriete voor de wereldtitel bij de juniorenvrouwen, haar status kan waarmaken.

Selectie van Groot-Brittannië voor WK veldrijden 2022 (29-30 januari)

Mannen elite

Tom Pidcock

Ben Turner

Thomas Mein

Vrouwen elite

Anna Kay

U23-mannen

Joe Blackmore

Cameron Mason

U23-vrouwen

Harriet Harnden

Juniorenmannen

Nathan Smith

Juniorenvrouwen

Zoe Bäckstedt

Ella Maclean-Howell