Britse selectie voor EK veldrijden bekend, Thomas Mein enige elite

De Britse selectie voor het EK veldrijden 2021 op de VAM-berg is bekendgemaakt. British Cycling stuurt een afvaardiging van achttien crossers naar Drenthe en daarbij ontbreekt, zoals verwacht, Tom Pidcock.

Thomas Mein is de enige elite-renner in de selectie. De 22-jarige veldrijder van Tormans-Circus kwam vorig jaar nog uit op het EK bij de beloften; in Rosmalen werd hij toen tweede achter Ryan Kamp. Bij de vrouwen heeft Team GB geen enkele elite aan de start.

Bij de beloften mannen staan vijf Britten aan de start, waaronder Lewis Askey. De 20-jarige renner kwam de voorbije seizoenen op de weg uit voor de opleidingsploeg van Groupama-FDJ en stapt volgend jaar over naar de WorldTour. Deze winter rijdt hij ook enkele crossen. Ook Cameron Mason (vorig jaar derde op het EK U23) doet mee.

Zoe Bäckstedt is een opvallende naam bij de junioren vrouwen. De 17-jarige dochter van oud-profwielrenner Magnus Bäckstedt werd eerder dit seizoen al tweede in de Ethias Cross Meulebeke, tussen de elites, en won de juniorencross tijdens de Superprestige Gieten.

Cross Euros is coming 👊💥

The #GBCT 🇬🇧 are heading to Drenthe, for the 2021 @UEC_cycling CX European Championships this weekend.

Here's the fantastic team ready to do the jersey proud 👇#EuroCross21 pic.twitter.com/KK8wFzI2sY

— British Cycling (@BritishCycling) November 4, 2021