vrijdag 20 oktober 2023 om 15:59

Brits kampioen Cameron Mason maakt overstap naar gebroeders Roodhooft

Cameron Mason rijdt vanaf deze winter zijn veldritten voor de gebroeders Roodhooft. De Brits kampioen veldrijden sluit aan bij Cyclocross Reds, het team dat gesponsord wordt door gokbedrijf 777. Zondag debuteert Mason in de Druivencross Overijse.

De 23-jarige Mason gaf donderdag aan dat hij zou vertrekken bij Trinity, de Britse continentale ploeg waar hij de voorbije jaren het wegwielrennen en veldrijden combineerde. Afgelopen winter werd Mason bij zijn debuut op het WK veldrijden bij de elites knap negende in Hoogerheide.

“Ik vind het heel leuk om aan te sluiten bij the Cyclocross Reds voor dit seizoen”, zegt Mason. “Om in een van de Belgische topploegen te rijden met toprenners, -materiaal en -kennis is mijn droom geweest sinds ik als junior voor het eerst naar België reisde. Ik kijk ernaar uit om mijn nationale kleuren te laten zien in de grootste crossen.”

Het is nog niet bekend voor welke wegploeg Mason in 2024 zal uitkomen. Veel crossers van de gebroeders Roodhooft combineren dat met koersen voor Alpecin-Deceuninck, maar het WorldTeam is al vol. Daarom lijkt de opleidingsploeg de meest logische ploeg voor hem.