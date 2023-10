vrijdag 6 oktober 2023 om 17:00

Team 777 wordt Cyclocross Reds: voor het eerst ook mannen in de selectie

Zeg dit veldritseizoen niet meer Team 777, maar Cyclocross Reds. De crossploeg met uithangbord Annemarie Worst verandert niet alleen van naam, maar krijgt ook voor het eerst enkele mannelijke renners in de gelederen.

De naamswijziging is een logisch vervolg op het nieuwe Koninklijk Besluit in verband met de reclame voor kansspelen dat reeds op 1 juni 2023 in België in werking is getreden. Concreet: shirtreclame voor aanbieders van kansspelen blijft toegestaan tot 1 januari 2028, maar het zogenaamde uitdoofscenario houdt in dat namen van sportteams geen bettingbedrijven meer mogen bevatten. Daarom spreken we vanf nu over de Cyclocross Reds.

777 blijft de ploeg wel ondersteunen, met het aantrekken van twee mannelijke renners als gevolg. Ryan Cortjens komt over van Alpecin-Deceuninck – net als 777 een van de ploegen die in handen is van de broers Christophe en Philip Roodhooft – en hoopt na veel blessureleed zijn carrière bij de Reds nieuw leven in te blazen. De 18-jarige Guus van den Eijnden maakt dan weer de overstap vanuit de juniorencategorie, waarin hij met regelmaat een internationale wedstrijd won.

Het trio Annemarie Worst, Aniek van Alphen en Anna Kay blijft het mooie weer maken bij de vrouwen, zoals ze ook de afgelopen jaren al deden. Inge van der Heijden werd dan weer overgeheveld naar het derde Roodhooft-project, Crelan-Corendon, waar ze Sanne Cant vervoegt. De sportieve leiding blijft in handen van Camiel van den Bergh.