‘British Cycling opnieuw in opspraak: toprenner ontweek dopingcontrole’

De Britse wielerbond is opnieuw in opspraak geraakt na berichtgeving van The Mail on Sunday. De Britse krant kwam afgelopen weekend met het bericht dat een Britse wielrenner in 2012 wegreed van een dopingcontrole in aanloop naar de Olympische Spelen van Londen. Het ging volgens The Mail on Sunday om een ‘coureur van wereldklasse’.

Dit gebeurde op een trainingskamp, een paar dagen voor de start van de Olympische Spelen. Net voordat de renner in kwestie wilde vertrekken voor een trainingsritje, kreeg hij bezoek van een dopingcontroleur. De coureur zou enigszins geïrriteerd zijn geweest door de komst van de controleur en was niet van plan om meteen mee te werken. Er werd uiteindelijk afgesproken dat de renner tijdens zijn trainingstocht in de buurt van de controleur zou blijven.

De tester reed in een auto achter de renner aan, maar verloor de coureur op een gegeven moment uit zicht. Een uur later keerde de renner pas terug en werd de test alsnog uitgevoerd. Een voormalig anti-dopingtester, die graag anoniem wil blijven, noemt het ‘zeer zorgwekkend’. Er zijn geen verdere details bekend over het incident. De betreffende informatie is slechts bewaard voor een periode van achttien maanden, zo meldt het Brits anti-dopingagentschap UKAD.

Het is zeker niet de eerste keer dat British Cycling in opspraak komt. Eerder dit jaar werd Richard Freeman, de voormalige dokter van Team Sky en de Britse wielerbond, schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron in de periode dat hij bij Team Sky en de Britse wielerbond werkzaam was. Daarop bepaalde het medisch tribunaal dat hij zijn licentie kwijtraakte, waardoor hij niet langer zijn vak kan uitoefenen. Freeman besloot in beroep te gaan.

Kritisch WADA-rapport

Afgelopen week kwam het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) met een kritisch rapport over de gang van zaken bij British Cycling en het Brits anti-dopingagentschap. Beide partijen zouden overtredingen hebben begaan bij het testen van renners, door een niet-geaccrediteerd laboratorium in te schakelen bij het testen op prestatiebevorderende middelen, waaronder nandrolon. Dit is in strijd met de regels van het WADA.

Het Wereld Anti-Doping Agentschap heeft echter besloten om geen sancties op te leggen aan British Cycling of UKAD, aangezien de betrokkenen inmiddels niet meer werkzaam zijn voor het Brits anti-dopingagentschap. Ook zijn er al maatregelen getroffen om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen, zo valt er te lezen in het WADA-rapport. UKAD steunt het onderzoek van het Wereld Anti-Doping Agentschap.