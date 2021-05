Brent Van Moer raakt gele trui kwijt: “Had niet mijn beste benen vandaag”

Een dag na zijn magistrale solo-overwinning is Brent Van Moer de leiding in het Critérium du Dauphiné kwijt aan ritwinnaar Lukas Pöstlberger. In de etappe naar Saugues moest de coureur van Lotto Soudal het peloton in de zware finale laten gaan. “Ik had niet mijn beste benen vandaag”, reageert Van Moer.

“Het was heel leuk om met de gele trui om mijn schouders te rijden. Ik heb daar echt van genoten”, aldus de 23-jarige tijdritspecialist, die zondag de openingsrit naar Issoire had gewonnen vanuit de vroege vlucht. “De ploeg heeft mij de hele dag goed beschermd, maar ik had simpelweg niet de power om de besten te volgen op de laatste beklimmingen.”

Op de Côte de la Forêt haakte Van Moer af, om uiteindelijk in een groepje op 3.25 minuut van Pöstlberger over de streep te komen. “Om eerlijk te zijn had ik ook niet mijn beste benen vandaag. Tim Wellens bleef de hele tijd bij mij in de buurt, maar ik realiseerde mij al snel dat ik niet in staat was om bij de favorietengroep te blijven”, vertelt hij na afloop. In het klassement is Van Moer nu 51ste op ongeveer drie minuten.