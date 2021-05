Brent Van Moer: “Ik wilde vandaag tonen dat ik het af kon maken”

Voor Brent van Moer was het een week van uitersten. Afgelopen dinsdag zag hij een overwinning in rook opgaan toen hij in de Ronde van Limburg verkeerd werd gestuurd, maar vandaag in de Dauphiné zag de 23-jarige Belg van Lotto Soudal zijn aanvalslust alsnog beloond worden. “Vandaag wilde ik tonen dat ik het af kon maken”, vertelde hij na afloop in het flashinterview. “Ik ben erg blij dat ik dat heb kunnen laten zien in een grote koers als de Dauphiné, tussen alle grote namen”, stelt hij vast.

Van Moer wilde vandaag meezitten. “Vandaag was het plan om mee te gaan met de vlucht. Ik hoopte om enkele goede renners mee te krijgen. Ik pakte onderweg punten voor de bergtrui. In de finale voelde ik mij erg goed en besloot ik om er alleen voor te gaan,” kijkt hij terug.

Ook vorig jaar zat hij op de openingsdag mee in de vlucht. Door een val zag hij zijn kansen op dagsucces in het water vallen. “Ik geen geweldige herinneringen aan de Dauphiné. Maar nu ben ik erg blij dat ik ben. Morgen draag ik het geel. Het is ongelooflijk dat ik mijn eerste profzege in deze wedstrijd mag vieren,” besluit hij.