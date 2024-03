zondag 10 maart 2024 om 12:40

Brandon McNulty: “Of ik Parijs-Nice kan winnen? Dat is moeilijk om te zeggen”

Brandon McNulty heeft de beste papieren om Parijs-Nice te winnen, al voelt de Amerikaan van UAE Emirates wel de hete adem van Matteo Jorgenson in zijn nek. En dan moet de gele man ook nog Remco Evenepoel en Mattias Skjelmose in de gaten houden, in een korte maar wel zeer lastige slotetappe van en naar Nice.

De vraag is dan ook: gelooft Jorgenson eigenlijk zelf in de eindoverwinning? “Of ik Parijs-Nice kan winnen? Dat is moeilijk om te zeggen”, antwoordt hij op een vraag van Cycling Pro Net. “We hebben een zware week achter de rug. Ik hoop dat iedereen heeft afgezien. De renners zullen agressief koersen op de laatste twee beklimmingen. Ik kijk ernaar uit, maar ben ook wel nerveus en moe.”

De voor UAE Emirates uitkomende McNulty had het voor de start ook over zijn landgenoot Matteo Jorgenson, die – als grootste uitdager – op slechts vier seconden volgt in het algemeen klassement. “Hij is zeer gemotiveerd en woont hier. Het is voor hem dus min of meer een thuiskoers. Ik verwacht dat hij aanvallend zal koersen, en dan is er ook nog Remco Evenepoel. We weten allemaal hoe Remco koerst. Het zal zeer lastig worden.”

Zware klimopdracht

Na de start in Nice volgt een korte en explosieve rit van slechts 109,3 kilometer, boordevol klimwerk, met onderweg de Côte de Levens (6,1 km aan 4,9%), Côte de Châteauneuf (5,4 km aan 4,6%), Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km aan 6%), Côte de Peille (6,5 km aan 6,9%), Col d’Èze (maximaal 13%) én de Col des Quatre Chemins (3,6 km aan 8,8%). De finish ligt zoals gewoonlijk in Nice, op de Promenade des Anglais.