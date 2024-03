zondag 10 maart 2024 om 12:08

Jorgenson ‘verwacht het onverwachte’ in slotrit Parijs-Nice: “Er kan echt van alles gebeuren”

Vier seconden: dat is het verschil tussen Brandon McNulty en Matteo Jorgenson voor de slotetappe van Parijs-Nice. Maar wie staat er vanmiddag in Nice op het hoogste schavotje? “Het zal een mooi kijkspektakel worden.”

Het zijn de woorden van Jorgenson in gesprek met Cycling Pro Net, vlak voor de start van de slotetappe van Parijs-Nice. De Amerikaan van Visma | Lease a Bike is op zijn hoede en houdt met alles rekening. “Er kan vandaag ontzettend veel gebeuren. Het goede nieuws is dat ik de etappe goed ken. Ik heb de rit ook vaak op tv bekeken.”

“Dit is misschien wel de mooiste koers van het jaar”, aldus Jorgenson. “Het zal een mooi kijkspektakel worden. Ik verwacht het onverwachte. Ik heb geen glazen bol en kan dan ook niks voorspellen. Ik ga gewoon mijn best doen en proberen om op alles te reageren.”

Klimmen geblazen

Na de start in Nice volgt een korte en explosieve rit van slechts 109,3 kilometer, boordevol klimwerk, met onderweg de Côte de Levens (6,1 km aan 4,9%), Côte de Châteauneuf (5,4 km aan 4,6%), Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km aan 6%), Côte de Peille (6,5 km aan 6,9%), Col d’Èze (maximaal 13%) én de Col des Quatre Chemins (3,6 km aan 8,8%). De finish ligt zoals gewoonlijk in Nice, op de Promenade des Anglais.