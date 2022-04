Brandon McNulty hoopt gedurende Ronde van Romandië te verbeteren na val ‘LBL’

Brandon McNulty had van de Ronde van Romandië een hoofddoel gemaakt, maar de Amerikaan kreeg na Parijs-Nice corona en maakte in Luik-Bastenaken-Luik een flinke schuiver. Hij lag afgelopen zondag bij de massale valpartij waarbij Julian Alaphilippe twee ribben en zijn schouderblad brak. “Hopelijk wordt de vorm beter gedurende de week”, zei McNulty na het afwerken van zijn proloog in de Zwitserse rittenkoers tegen VeloNews.

Ondanks alles eindigde McNulty dinsdag keurig als 16e. “Het was ok, maar ik voel me niet helemaal mezelf na de val”, aldus de 24-jarige renner van UAE Emirates. Over die val en de gevolgen ervan zei hij: “Het is alleen huid, veel huid. Gelukkig heb ik geen botten gebroken en is mijn hoofd ok. Ik schoof over mijn helm en er zaten wat schrammen op, maar we hebben het protocol gedaan. Ik ben in orde.”

Het zwaartepunt van de Ronde van Romandië ligt in het weekend, als de koninginnenrit en een klimtijdrit op het programma staan. “Ik ga proberen om er doorheen te komen. Ik moest doen wat ik kon (in de proloog, red.), maar in de bochten ben je nooit zo snel meer na een val als deze. De benen waren ook niet zo goed, maar ze waren eigenlijk beter dan ik verwachtte. Hopelijk kan ik de komende dagen overleven en beter zijn op het moment dat de wedstrijd echt zwaar begint te worden.”