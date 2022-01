Brandon McNulty: “Hoop in Vuelta wat kansen te krijgen”

Brandon McNulty zal dit jaar voor het eerst twee grote rondes in één seizoen betwisten, maar het is nog maar de vraag of hij in een van die twee koersen echt voor eigen kansen mag rijden. Zowel in de Tour als in de Vuelta start hij namelijk aan de zijde van Tadej Pogačar. Toch hoopt de Amerikaan stiekem dat hij in de Spaanse drieweekse zelf successen zal boeken, laat hij op het persmoment van UAE Emirates weten.

“Natuurlijk, als Tadej meedoet en de Vuelta leidt, dan zal ik voor het team moeten rijden, maar het zou fijn zijn als ik wat meer vrijheid zou krijgen. Het is aan het einde van het seizoen, wanneer iedereen wat vermoeider is, dus we moeten afwachten hoe alles uitpakt tijdens de wedstrijd. Ik hoop echt dat ik wat kansen krijgen”, zegt McNulty, nadat er gesuggereerd is dat Pogačar na een zware Tour wellicht niet meer voluit kan gaan in de Ronde van Spanje.

Wat de Ronde van Frankrijk betreft, heeft de 23-jarige renner echter weinig persoonlijke ambities. “Tadej heeft de Tour de laatste twee keer gewonnen, dus iedereen zal daar voor hem rijden. Misschien dat er nog wat mogelijkheden zijn in de tijdrit, maar voor de rest is het alle hens aan dek voor Tadej”, klinkt het realistisch.

Voorafgaande aan de Tour de France zijn er nog wel de nodige plannen in de kortere rittenkoersen. “Ik richt me op de Ronde van Algarve, vervolgens doe ik Parijs-Nice en dan de Ronde van Romandië, waar ik telkens wat vrijheid zal hebben. Ik moet kijken hoe het gaat, maar in Romandië ga ik voor het best mogelijke eindresultaat”, blikt McNulty vooruit.