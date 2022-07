Brandon McNulty gelooft nog in Tourzege Pogacar: “Hij zal het zeker proberen”

Brandon McNulty is een van de luitenanten van Tadej Pogacar in deze Tour de France. De renner van UAE Emirates is nog steeds optimistisch over een mogelijke Tourzege van zijn kopman. “Er gaan zeker nog kansen komen, hij gaat het in ieder geval sowieso proberen.”

De Amerikaan kwam voor de microfoon van CyclingNews terug op de elfde etappe van de Tour de France, waar Pogacar zijn gele trui verloor. “We baalden en Tadej was duidelijk ook teleurgesteld, maar er was geen negatieve energie of iets dergelijks. We houden dezelfde instelling en dezelfde mentaliteit.”

“Het is klote om de trui te verliezen, we hadden hem natuurlijk graag gehouden. Het is niet leuk om twee minuten achter te staan, maar het is ook leuk om de koers niet te hoeven controleren. De etappes van dit weekend gingen een zware opdracht zijn voor ons.”

UAE Emirates kent behoorlijk wat pech deze Ronde van Frankrijk. Zowel Vegard Stake Laengen als George Bennett moesten de Tour verlaten met corona, maar ook Rafael Majka kampte met een coronabesmetting. “Er is een beetje meer druk op de klimmers zoals ik, Majka en Soler”, zei McNulty daarover.

Over de gele trui terugnemen: “Ik weet dat hij het zal proberen”

De jonge renner is nog steeds hoopvol op een positief einde in deze Tour. “We zitten nu in een andere positie, maar we zijn nog steeds hier om te vechten. Terugkomen van zo’n achterstand is heel wat werk, denk ik. Maar we zijn er allemaal klaar voor. Er zijn zeker kansen voor Pogacar om terug te komen. Ik weet zeker dat hij het zal proberen.”

Zijn kopman prikte in de etappe naar Alpe d’Huez al tweemaal, maar kreeg zijn concurrent en geletruidrager Jonas Vingegaard niet uit het wiel. “Ik denk dat hij echt wilde zien of hij goede benen had, gewoon om er mentaal zeker van te zijn dat hij weer was waar hij moest zijn.”