zaterdag 9 maart 2024 om 11:19

Brandon McNulty begint als leider aan slotweekend Parijs-Nice: “Ik verwacht chaos”

Met nog twee etappes voor de boeg staat Brandon McNulty aan de leiding in Parijs-Nice. De Amerikaan leidt met 23 seconden voorsprong op Matteo Jorgneson. “Er komen nog twee zware dagen aan”, vertelde McNulty na afloop van rit zes in het flashinterview.

McNulty streed vrijdag voor de overwinning met Jorgenson en Matteo Skjelmose. “Naast mijn teamgenoten is Matteo de man met wie ik echt goed samenwerk in zo’n situaties. Het was leuk. Bij de junioren deden we dezelfde dingen. Ik wist dat er aanvallen zouden komen op het circuit. Ik had wel niet verwacht dat ik het geel zou terugpakken. Maar het is nog lang niet voorbij met nog twee dagen te gaan”, aldus McNulty.

De renner van UAE Emirates staat er goed voor, maar rekent zich nog niet rijk. “We zitten nu in een goede positie, maar je kan niet op de zaken vooruit lopen. Er komen waarschijnlijk twee zware dagen aan met slecht weer. We gaan morgen (zaterdag, red.) in ieder geval zo hard als we kunnen. Ik verwacht chaos, dat is altijd zo bij korte etappes. Volgens mij moeten we gewoon goed als een ploeg rijden en de trui verdedigen.”