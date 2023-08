Arnaud Démare stapt per direct over naar Arkéa-Samsic: “Snel de bladzijde omslaan”

Arnaud Démare verdedigt vanaf vandaag het rood-zwart van Arkéa-Samsic. Zoals Le Parisien gisteren al meldde, is het contract van de Fransman bij Groupama-FDJ ontbonden en vertrekt hij naar dat andere Franse WorldTeam. Hij heeft een contract getekend tot eind 2025.

“Ik had getekend voor de seizoenen 2024 en 2025 bij Arkéa-Samsic, maar ik had de mogelijkheid om mijn contract bij Groupama-FDJ in onderling overleg te beëindigen”, vertelt Démare op de site van zijn nieuwe werkgever. “Zo kan ik me bij Arkéa-Samsic aansluiten en voor dit team te rijden vanaf 1 augustus.”

“Ik wil de twee partijen bedanken voor het opheffen van mijn laatste contractmaanden. Dit is het beste wat me had kunnen overkomen, zodat ik snel de bladzijde om kan slaan en me op de toekomst kan gaan richten. Ik heb veel zin om het seizoen te beëindigen bij Arkéa-Samsic. Het is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière, in een groep die in mij gelooft en mij motiveert. Mijn moraal is enorm, ik wil het nog tien keer zo graag goed doen.”

“Het gesprek met Emmanuel Hubert (de ploegmanager van Arkéa-Samsic, red.) vond ik motiverend. Ik wil zo snel mogelijk succesvol zijn in mijn nieuwe kleuren. Ik ben supergemotiveerd”, sluit Démare af.

Conflict

Démare en Groupama-FDJ geraakten deze zomer in conflict, nadat de sprinter niet werd geselecteerd voor de Tour de France. De Fransman reageerde daarna van zich af in de media: “Ik ben boos en terneergeslagen, aangezien ik echt hard heb gewerkt om goed te zijn voor de Tour. Ik heb in de winterperiode bepaalde opofferingen moeten doen en ik wist al langer dat ik maar één ploeggenoot mee zou krijgen voor de sprints.”