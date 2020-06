Brajkovic na Sloveense kampioenschappen: “Nul veiligheidsmaatregelen” maandag 29 juni 2020 om 08:53

Janez Brajkovič heeft zich kritisch uitgelaten over de nationale kampioenschappen in zijn eigen land Slovenië. “Er waren helemaal geen veiligheidsmaatregelen”, zo vertelt de oud-renner van onder meer Discovery Channel en Astana.

Op zondag 21 juni wist Primož Roglič de Sloveense wegtitel te grijpen na een rechtstreekse confrontatie met Tadej Pogačar. De renner van UAE Emirates nam gisteren wraak met een tweede opeenvolgende titel in het tijdrijden. De 21-jarige Pogačar versloeg Roglič, op papier de grote favoriet voor de titel, met negen seconden.

De inmiddels 36-jarige Brajkovič eindigde als vierde op bijna twee minuten van zijn veel jongere landgenoot. De renner van het bescheiden Adria Mobil was na afloop kritisch op de organisatie van het wielerevenement. “Het is mooi om weer een wielerwedstrijd in Slovenië te hebben, maar het zou gepast zijn om veiligheidsmaatregelen te treffen.”

Coronaprotocol

“Die waren er nu niet”, aldus Brajkovič. De UCI presenteerde onlangs een coronaprotocol waarin uiteengezet is hoe het wielrennen weer opgestart kan worden vanaf 1 juli. Dit om te voorkomen dat het coronavirus gaat rondwaren in het peloton. Het protocol is gebaseerd op gegevens van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en gemaakt door een speciale werkgroep.

Zo werken teams met speciale ‘bubbels’ en vormen zij in koers een ‘pelotonbubbel’. Verder moeten er distancing-regels gelden tussen de ‘pelotonbubbel’ en mensen van de organisatie, media en publiek. In Slovenië was dit niet het geval. Alleen: het protocol blijft afhankelijk van de wetgeving en maatregelen in de betreffende landen.

It’s nice to have cycling event again in slovenia. But it would also be appropriate to take at least some safety measures….there were none — Janibrajkovic (@janibrajkovic) June 28, 2020