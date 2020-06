UCI presenteert coronaprotocol: bubbels, testen en COVID-coördinator vrijdag 19 juni 2020 om 18:06

De UCI heeft een protocol gepresenteerd waarin uiteengezet is hoe het wielrennen weer opgestart kan worden vanaf 1 juli. Dit om te voorkomen dat het coronavirus gaat rondwaren in het peloton. Zo werken teams met speciale ‘bubbels’ en vormen zij in koers een ‘pelotonbubbel’. Daarnaast krijgt elke organisatie een speciale COVID-coördinator en een COVID-dokter.

De internationale wielerunie zegt dat de inhoud van het protocol ingaat op verplichte, aanbevolen en gewenste maatregelen voor teams, organisatoren en UCI-medewerkers. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de gezondheidssituatie in het land waar de koers plaatsvindt, waarbij rekening gehouden wordt met het risiconiveau (matig, laag, heel laag) voor het coronavirus. Mocht de gezondheidssituatie verbeteren of verslechteren, dan kan het protocol voorzien worden van een update.

Het is goed om te weten dat de organisatoren bovenal afhankelijk zijn van de nationale en lokale wetgeving. Het UCI-protocol heeft voornamelijk invloed op renners en teams en hoe zij zich dienen te gedragen voor, tijdens en na wielerwedstrijden.

Een overzicht van de inhoud van het procotol

Elk team vormt met renners, entourage en doktoren een ‘ploegbubbel’.

Zodra de koers begint, vormen alle ploegbubbels een ‘pelotonbubbel’ die ook moet voldoen aan alle maatregelen.

De organisatie is verplicht om een COVID-coördinator en een COVID-dokter aan te wijzen.

Renners moeten voor en tijdens de wedstrijd verplicht gescreend worden door hun teams.

De organisatie moet risicozones aanwijzen: inschrijving, ravitaillering en podiumceremonie.

Voor de wedstrijd begint moeten mensen uit een ploegbubbel getest worden, alle teams volgen daarvoor een testprogramma.

Er gelden social distancing-regels tussen de ‘pelotonbubbel’ en mensen van de organisatie, media en publiek.

Na de wedstrijd gelden de maatregelen vooral rondom de podiumceremonie.

De UCI-medewerkers die de anti-dopingtests uitvoeren moeten zich na de wedstrijd ook aan het protocol houden.

Wat bij een positieve test?

Bij het vermoeden van een positieve test op het coronavirus, neemt de ploegdokter contact op met de aangewezen COVID-dokter.

Deze dokter zal de persoon naar een speciaal centrum begeleiden.

De verplichte maatregelen worden genomen voor de mogelijk positieve persoon en voor mensen die met diegene in nauw contact zijn geweest.

Hierbij worden de nationale gezondheidsvoorschriften gevolgd. (Dit kan bijvoorbeeld een periode van quarantaine zijn, red.)

De organisatie moet alle teams van tevoren op de hoogte brengen van het gezondheidsprotocol dat mogelijk in werking treedt.

Lappartient: “Dit is een fundament”

UCI-president David Lappartient noemt het protocol een fundament waarop gebouwd kan worden door teams en organisatoren. “Zeker moet oog op de hervatting van de wielerkalender”, zegt de Fransman. “Ik ben blij met de samenwerking tussen de verschillende leden van de werkgroep en met het doel om effectieve oplossingen te vinden. Mede daardoor is dit document in iets meer dan een maand opgesteld. Het protocol blijft afhankelijk van de wetgeving en maatregelen in de betreffende landen. Dit protocol is een nieuwe stap op weg naar de terugkeer van onze sport. Na de aankondiging van de kalender hebben we nu een raamwerk waarmee de renners weer kunnen koersen.”

Het protocol is gebaseerd op gegevens van de wereldgezondheidsorganisatie WHO en gemaakt door een speciale werkgroep. Deze stond onder leiding van het medische hoofd van de UCI. Ook vertegenwoordigers van renners, ploegen, ploegdokters, organisatoren, de medische commissie van de UCI en de atletencommissie hadden inspraak. Zij hebben het protocol, dat van toepassing is op alle wegwedstrijden op de UCI-kalender, ook goedgekeurd.