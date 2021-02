Brailsford: “Iedereen moet hopen dat Dumoulin terugkeert met een lach”

Dave Brailsford hoopt dat Tom Dumoulin snel terugkeert in het peloton. De ploegbaas van INEOS Grenadiers streed afgelopen zomer nog met zijn ploeg tégen Dumoulin in de Tour de France, maar nu is de renner van Jumbo-Visma tijdelijk gestopt. “Iedereen in het wielrennen moet hopen dat hij op een dag terugkeert in het peloton, met een lach op zijn gezicht”, zei Brailsford in een online persconferentie.

Met Dumoulin valt een rivaal weg voor de Tour, maar Brailsford wil dat niet zo zeggen. “Het gaat hier niet om Tom Dumoulin de renner of Tom Dumoulin de rivaal, maar om Tom Dumoulin de mens”, geeft hij aan. “Om te kunnen presteren, moet het goed zitten tussen de oren en ik hoop dat hij zijn evenwicht terugvindt.”

In dat licht kijkt Brailsford ook naar Egan Bernal, die moeilijke maanden achter de rug heeft na zijn opgave in de voorbije Tour. “Hoewel hij nog zeer jong is en al veel heeft bereikt, wil ik weer de oude Egan zien. Wat mij het hardst opviel toen Egan voor het eerst kwam koersen in Europa, was niet zijn enorm talent, maar de voortdurende lach op zijn gezicht. Hij viel aan en won, maar telkens met de glimlach: a smiling assassin. Het voorbije seizoen zag ik die lach te weinig.”

Wout van Aert

INEOS Grenadiers was afgelopen winter ook in gesprek met Wout van Aert, om hem na 2021 over te nemen. De ploegmanager erkent dat er gesproken is. “Als een renner van dat kaliber einde contract is bij zijn ploeg, zou ik een ezel zijn om er niet mee te spreken. Maar je moet zulke zaken ook door een realistische bril bekijken: Wout was blij bij de ploeg waarvoor hij reed, dus dan is het goed dat hij daar blijft. We kijken ernaar uit om hem te bestrijden”, aldus Brailsford. Van Aert verlengde uiteindelijk zijn contract bij Jumbo-Visma tot eind 2024.