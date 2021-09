Brailsford drukt geruchten de kop in: “Egan Bernal blijft bij onze ploeg”

De geruchten dat Egan Bernal ontevreden is bij INEOS Grenadiers werden steeds hardnekkiger, maar teammanager Dave Brailsford is duidelijk in gesprek met wielerjournalist Juan Sebastian Charry. “Egan heeft nog een tweejarig contract en hij is een van onze sleutelfiguren”, aldus Brailsford.

Naar verluidt zit er tussen Egan Bernal en zijn ploeg INEOS Grenadiers een haar in de boter. De regerende winnaar van de Giro d’Italia zou ruzie hebben en ook niet met al zijn ploegmaats een goede relatie hebben, zo meldt de Franse sportkrant L’Équipe. Zijn manager Giuseppe Acquadro ontkende eerder al dat er onenigheid zou zijn en laat weten dat de Colombiaan zich juist gesetteld voelt bij de ploeg.

Ook Brailsford drukt de geruchten de kop in. “Egan heeft nog een contract van twee jaar. We zijn enorm trots op hem. Het is een geweldige renner. Hij won al de Tour de France en heeft dit jaar op een fantastische manier de Giro op zijn naam geschreven. Hij is een van onze sleutelfiguren. We hebben altijd al een goede relatie gehad met Colombia en Colombiaanse wielrenners. We willen graag dat Egan deel uitmaakt van onze toekomst.”

Brailsford zou zelf op het punt staan om te vertrekken bij wielerploeg INEOS Grenadiers, om een stap te maken naar de overkoepelende organisatie van INEOS Sports. Dat werd dinsdag gemeld door het Italiaanse Tuttobiciweb. Rod Ellingworth zou de functie van Brailsford overnemen, maar de huidige ploegbaas spreekt in een interne mail tegen dat hij zou vertrekken.